SRPSKI AMBASADOR U ITALIJI: Italja se polako vraća suživotu sa virusom! Ukoliko dođe do novog porasta zaraženih, vraćaju se mere

Srpski ambasador u Italiji Goran Aleksić rekao je za Novo jutro TV Pink da se u Italiji život polako vraća u normalu, ali je naglasio da to ne znači da je virus pobeđen.

Aleksić kaže da italijanska vlada rešila da popusti aktuelne mere, a to znači da se polako život ljudi vraća u normalne tokove, uz sve mere opreza i zaštite od COVID-19.

-Italija od sutra ulazi u drugu fazu, procene su da da će oko četiri miliona ljudi da krene na posao, tada se očekuje da krenu da rade radnje kao i proizvodnja, a 18. maja se otvaraju restorani i barovi, ali isključivo za konzumiranje hrane van restorana. Nakon toga, Italiju očekuje treća faza kada će moći da se organizuju i grupni treninzi, kolektivni sport i slično, a od 1. juna se zvanično otvaraju restorani, barovi i ostaleaktivnosti, uz poštivanje svih bezbednosnih i zdravstvenih mera – rekao je Aleksić, i dodaje da se očekuje da restorani prepolove svoje kapacitete, jer kako kaže, mere nalažu da između stolova postoji distanca od dva metra, kao i da kobobari moraju da nose svu zaštitnu opremu.

Kaže da Italiju očekuje neobična situacija, ali da je važno da se nastavi pridržavanje mera.

Aleksić kaže da pandemijska kriva COVID-19 polako pada u Italiji.

-Juče smo zabeležili 192 preminula, a ukpan broj je 474, ali poslednih dana beležimo 323, 269 i evo sada 192 preminula, to je dobro jer mi dugo nismo imali manje od 200 preminulih – kaže Aleksić dodajući da je Italija tokom pandemije izgubila preko 28.000 ljudi.

Kaže da u Italiji takođe postoje regije koje su mirne, gde je broj zaraženih dnevno manje od 10 osoba.

-Sever je jako pogođen, jug i centar mnogo manje. Sada krećemo u jednu fazu suživota sa virusom. On nije pobeđen, on je tu, ali pritisak na vladu je veliki zbog ekonomske situacije. Ukoliko dođe do porasta broja zaraženih, premijer je najavio spremnost aktiviranja mera koje su bile na snazi kod nas od 13.marta – kazao je Aleksić.

Kaže da Italijani jako cene svaku pomoć i podršku, i da srpska nikada neće biti zaboravljena.

-Ministar spoljnih poslova Italije Luiđi di Majo je potez Srbije ocenio kao isren i prijateljsi potez, nešto što nikada neće zaboraviti. Tokom najveće eksalacije virusa, svaka pomoć je dobrodošla – rekao je on.