Britanski premijer ZABRINUO JAVNOST KONSTACIJOM O KORONI: Epidemiološka situacija znantno bolja tek na proleće!

Britanski premijer Boris Džonson rekao je da očekuje da epidemiološka situacija u narednih nekoliko meseci neće biti laka, ali da će stvari na proleće izgledati sasvim drugačije, prenosi Rojters.

Džonson je rekao da zna da su mnogi ljuti na njega zbog percipiranih nekonzistentnosti i konfuzije u pogledu lokalnih mera, kao i da je on pokušavao da postigne balans između javnog zdravlja i širih potreba društva i ekonomije.

On je u intervjuu za televiziju BBC istakao da je važna saradnja i da građani Velike Britanije moraju da slede preporuke zdravstvenih eksperata.

Džonson je negirao navode da lokalne restrikcije ne daju očekivane rezultate, s obzirom na to stopa zaraženosti i dalje raste. On je rekao da je još uvek rano i da su stručnjaci mišljenja da treba sačekati da bi se videlo da li mere daju efekta.

Premijer Velike Britanije je rekao da očekuje da će u narednih nekoliko meseci doći do poboljšanja epidemiološke situacije, uz povećanje obima testiranja i vakcine, koje će vladi omogućiti da zauzme drugačiji pristup. On je istakao da se naučnici gotovo jednoglasno slažu da će situacija na proleće izgledati znatno drugačije i da je to normalan ciklus pandemije poput ove.

Na pitanje novinara o njegovim prognozama epidemiološke situacije u zemlji koje se nisu obistinile, Džonson je napomenuo da je ljudi moraju da shvate da postoji nada i da će sve proći dobro.

U Velikoj Britaniji je u subotu prijavljeno rekordnih 12.872 novih slučajeva zaraze, a vlada je saopštila da će kašnjenje u izveštavanju o broju obolelih dovesti do porasta broja novozaraženih u narednim danima.

U zemlji je od početka pandemije kovid-19 potvrđen kod preko 480.000 ljudi, dok je od posledica bolesti preminulo više od 42.000 pacijenata. Velika Britanija ima najveći broj smrtnih slučajeva od korona virusa u Evropi, a u mnogim delovima zemlje, uključujući veće gradove poput Mančestera i Glazgova, uvedene su lokalne restrikcije u borbi protiv pandemije.