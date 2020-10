OVAJ KORONA UDAR TRAJAĆE ČAK DO APRILA - U kandžama virusa bićemo za dve nedelje! Jedna stvar je sada KLJUČNA, radite to što češće

Srbija ulazi u treći talas virusa korona, a prema rečima domaćih stručnjaka, on će biti najduži od svih, te će, kako se prognozira, trajati sve do marta, možda čak i do aprila.

Prema proračunima prvi talas trajao je od marta do kraja maja, drugi od početka juna do sredne septembra, dok će treći trajati čak pet meseci.

Epidemiolog dr Sonja Novak kaže da je treći talas definitivno iznenadio i da je stigao ranije, jer se očekivalo da će početi negde u novembru.

- Počelo je hladno vreme, ljudi sada više borave u zatvorenim prostorijama, a to znači da se pod takvim okolnostima virus brzo širi. Virusu pogoduje ovakvo vreme, zato je veoma važno naglasiti da je neophodno provetravanje prostorija i poštovanje mera zaštite. Koliko god vam dosadilo da slušate savete za nošenje maski, verujte, to je jako važno. S druge strane, ne vidim razlog da se prave skupovi u zatvorenom ako to nije neophodno, zašto se okupljati u zatvorenim prostorijama ako se borimo sa virusom. Očekuje se da ovaj talas potraje negde do aprila, a kakvog će intenziteta biti, zavisi isključivo od ponašanja ljudi. Ne znam u čemu je problem i zašto je toliko teško poštovati mere i držati distancu - kaže dr Novak.

Kako dalje objašnjava doktorka Novak, jedno istraživanje u Nemačkoj je pokazalo da je veoma važno provetravati prostorije, te se u ovom periodu savetuje koliko je to moguće držati prozore otvorenim i provetravati.

- Kako god vam zvučalo, provetravajte prostorije, to je neophodno i važno u trenucima kada se borimo sa virusom. Sve se na kraju svodi na mere, maske su nam neophodne, dolazi period slava, dakle nema okupljanja, suzdržite se od toga, poštujte savete struke kako zbog vas, tako i zbog šire zajednice. Ono što je primetno u ovom trenutku, najviše se zaražavaju mlađi ljudi do 40 godina, oni su u cirkulaciji. Oni to dobro podnose, ali pitamo se kome taj virus mogu preneti dalje od ukućana, prijatelja i svih onih sa kojima su u kontaktu, jednom rečju, svako od nas mora da se ponaša odgovorno u narednom periodu, u tome je ključ - objašnjava dr Novak za Blic.

Tiodorović: Problem je zima

Epidemiolog i član Kriznog štaba za suzbijanje infekcije Covid-19 prof. dr Branislav Tiodorović prvi je izjavio da je počeo treći talas virusa. Kako je epidemiolog pojasnio, zimski meseci, sneg, vlažnost vazduha i ljudi u zatvorenom prostoru - sve to pogoduje širenju infekcije.

- Trenutno je zahlađenje, ali slede nam u oktobru još toplih dana. Trebalo bi ljudi da iskoriste miholjsko leto i da što više vremena provedu na otvorenom. U novembru, decembru, januaru, februaru, tada će biti hladno i ljudi će boraviti u zatvorenim prostorijama. Apelujem na sve radne organizacije da podignu opreznost na najviši nivo - izjavio je profesor Tiodorović za "Blic".

Nešto optimističnije prognoze ima dr Predrag Kon, koji i dalje tvrdi da u Srbiji uspevamo da usporimo virus.

- Vanredno stanje kao vanredno stanje teško da može biti opcija, ali to ne znači da ćemo ostaviti ovako i da neće biti mera zabrane kretanja u nekim situacijama. Nećemo mi pustiti da se virus prenosi, a da mi ne preduzimamo ništa, rekao je epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon.

On je rekao da ne postoji broj zaraženih koje treba dostići da bi se mere pooštrile.

- Što se tiče određivanja nekog broja kada bi se nešto radilo, mislim da je i profesor Tiodorović te brojke demantovao. Mi usporavamo virus, verovali ili ne. Usporavamo ga čitav ovaj period, naročito nakon otvaranja škola. Ova situacija je nešto što smo očekivali. Taj porast je posledica nagomilavanja testiranja. Utorak i sreda su najjači dani. Ima još jedna stvar, to proširenje na Kragujevac i Valjevo - Beograd nije tako dramatično porastao i to je na neki način ipak neki dobar znak. Ako smo uspeli da usporimo u Beogradu, uspećemo i u ovim gradovima - ističe Kon.

Mere se moraju poštovati

Treći talas će definitivno trajati duže od prva dva, a da li će biti teži, zavisi isključivo od ponašanja ljudi. U ovom trenutku najviše se zaražavaju mladi starosti od 20 do 40 godina, ali to ne znači da oni virus neće proširiti dalje i na svoje starije ukućane.

Da se nalazimo u trećem talasu, slaže se i profesor Petar Kočović, međutim, po njegovim matematičkim proračunima treći talas korone počeo je još 14. septembra. A brojke govore da bi pik, odnosno glavni udar mogao da se očekuje prvih dana novembra.

Kako je prof. Kočović predstavio na Fejsbuku, već za četiri-pet dana Srbija bi iz žute mogla da uđe u crvenu zonu, odnosno da umesto sadašnjih dvadesetak zaraženih na 100.000 stanovnika ima barem 50 odsto više.

Ceo region u crvenom

Virus korona i dalje bukti u zemljama balkanskog regiona, pa on postaje novo evropsko žarište sa rekordnim brojem zaraženih u nekoliko zemalja. U Hrvatskoj je prema poslednjem preseku za 24 časa zabeležen rast broja novozaraženih - 793 i 10 preminulih pacijenata. Na bolničkom lečenju je 439 pacijenata, od toga na respiratoru 26. Sledi Slovenija, u kojoj je takođe registrovan rekordan broj novozaraženih - 745. Za 24 časa i u Federaciji BiH zabeležen je rekordan broj zaraženih - 386, dok je samo u Federaciji prijavljeno 10 smrtnih ishoda. U Republici Srpskoj virus korona potvrđen je kod 181 osobe, dok su dve osobe preminule. Na poslednjem preseku u Rumuniji je zabeleženo 4.013 novih slučajeva zaraze, po čemu je ta zemlja apsolutni rekorder u našem regionu. Istovremeno su preminule 73 osobe. U Bugarskoj je potvrđeno 819 novih slučajeva, a u Mađarskoj 950, dok je preminulo 29 pacijenata. U Severnoj Makedoniji potvrđeno je 445 novih slučajeva, a u Crnoj Gori su registrovane još 193 novozaražene osobe i četiri smrtna slučaja.