PRAZNICI U DOBA KORONE Ko će biti zaključan, a ko će moći da putuje: Ove mere će važiti za BOŽIĆ I NOVU GODINU širom Evrope

Mesecima već pandemijske restrikcije određuju gde milioni Evropljana mogu da putuju i sa kim smeju da se viđaju. Kako se novogodišnji i božićni približavaju, vlade širom kontinenta moraju da donesu nemoguću odluku.

Ukoliko dozvole praznične sajmove, putovanja i okupljanja rizikuju da u novu godinu uđu sa novim talasom virusa. Ako stroge mere ostave na snazi, biće to težak udarac za već povređenu ekonomiju, ali i za građane kojima je preko potrebna zabava i skretanje misli sa turobne svakodnevice.

Mnoge zemlje su već prelomile.

"Blindirani praznici" u Italiji

Predstojeće božićne i novogodišnje paznike Italijani će provesti u okolnostima koje mediji opisuju jednom rečju - "blindirano". Vlada je usvojila paket anti-kovid mera koje će biti na snazi od 21. decembra sve do 6. januara naredne godine i prema kojima se postojeće mere ograničenja pooštravaju.

Ostaje na snazi podela Italije na obojene zone, prema epidemiološkoj situaciji, što omogučava prilagođavanje mera lokalnoj situaciji. I dalje će važiti zabrana kretanja od 22 do 6 sati ujutru, a u prazničnim noćima biće zabranjeno prelaziti i opštinske granice.

Neće biti dozvoljena putovanje izvan regija, a oni koji putuju u inostranstvo po povratku će morati da budu u karantinu 14 dana. Isto važi i za strance koji dolaze u Italiju, pa praznični odmor u toj zemlji ove godine praktično neće biti moguć. Već je stupila na snagu odredba da oni koji dolaze iz 27 zemalja EU pri dolasku u Italiju moraju da imaju potvrdu da su negativno testirani na korona virus.

Vlada ne može da naredi koliko će neko imati gostiju na prazničnoj večeri, ali se novim merama čvrsto savetuje da se okupljanja svedu na najmanju moguću meru i ograniče na osobe sa kojima se inače zivi, kao i da se izbegava druženje sa osobama sa kojima se ne deli zajednički krov.

Od ove nedelje pa do 6. januara prodavnice će biti otvorene do 21 sat da bi se omogućila kupovina i izbegle gužve, restorani mogu da budu otvoreni do 18 sati uključujući i u dane praznika, skijaški centri i hoteli ostaju zatvoreni, kao i pozorišta i bioskopi. U noćima božicnih praznika i drugih religioznih službi misa će se služiti ranije i biće održano više od jedne mise da bi se izbeglo veliko istovremeno okupljanje vernika.

Obrazlažući nove mere premijer Đuzepe Konte je rekao da su stroge, ali neophodne da bi se očuvao nivo zaštite ostvaren u poslednjih 15 dana. On je apelovao na građane da ove godine provedu "trezveniji" Božić, bez okupljanja, zagrljaja i poljubaca.

Bez okupljanja u Nemačkoj

Zbog visoke stope zaraze korona virusom u Nemačkoj do 10. januara ostaje na snazi "lajt karantin". Sve ostaje kao i do sada, rekla je ove početkom ove nedelje Angela Merkel. Nemačka kancelarka i premijeri saveznih pokrajina postigli su dogovor o produžavanju postojećih mera sve do kraja praznika. "U osnovi sve ostaje kao i do sada“, rekla je kancelarka.

To znači da će do 10. januara biti zatvoreni ugostiteljski objekti, kulturne ustanove i mesta za zabavu. Škole i prodavnice ostaju otvorene, ali uz strože propise o nošenju maski. Građani se savetuju da izbegavaju putovanja, a od 1. decembra socijalna okupljanja ograničena su na dve porodice i pet osoba.

Međutim, tokom perioda katoličkog Božića doći će do privremenog ublažavanja mera. Do 10 ljudi moći će da se sastane između 23. decembra i 1. januara, iako je Merkelova pozvala Nemce da dobro razmisle pre nego što se okupe u tolikom broju. Granice ostaju zatvorene za dolaske iz zemalja visokog rizike, u koje spada i Srbija.



Zabave na terasi u Španiji

Španska vlada planira "drugačiji" praznični period sa ograničenjem od šest ljudi na zabavama. Preporuka je da se praznična okupljanja održavaju na terasama restorana ili na drugim otvorenim lokacijama.

Vlada će preporučiti i otkazivanje tradicionalne parade kojom se proslavlja praznik Tri kralja 5. januara.

Plan takođe preporučuje ventilaciju zatvorenih prostora i održavanje socijalnog distanciranja tamo gde je to potrebno. Ali što se tiče konkretnih mera, ništa još nije sigurno.

- Moramo da pronađemo konsenzus o božićnim ograničenjima. Кada bude odlučeno, objavićemo mere - saopštilo je ministarstvo zdravlja.

Кatalonska vlada nada se da će za Božić dozvoliti okupljanje do 10 ljudi, dok su u Madridu zvaničnici traže od vlade da odobri program masovnih testiranja u apotekama uoči Božića, kako bi se ljudima omogućilo da se bezbedno sastaju tokom prazničnog perioda.

Stroge mere na austrijskim granicama

Austrija je pod drugim nacionalnim karantinom do 7. decembra, ali postoje nade da će on biti ublažen do katoličkog Božića. Vlada je naredila da se sprovede najmanje sedam miliona testova, nadajući se da će to skratiti vreme zaključavanja. Dobrovoljno masovno testiranje biće sprovedeno širom zemlje u nedelji pre Božića.

Кancelar Sebastijan Кurc naglasio je da će vlada o prazničnim merama odlučivati na osnovu podataka i činjenica. Očekuje se da će u prvom talasu popuštanja mera nakon 7. decembra biti otvorene škole i neprehrambene prodavnice. Međutim, već sada se zna da tradicionalnih božićnih sajmova ove godine neće biti.

Skijanje će biti dozvoljeno od 24. decembra, aii će hoteli će biti zatvoreni do 7. januara. Paralelno sa popuštanjem mera u zemlji, planira se njihovo pooštravanje na granicama. Svi koji dolaze u Austriju iz zemalja sa više od 100 slučajeva na 100.000 stanovnika, među koje spada Srbija, ali i Nemačka i Italija, moraće u karantin. Ulazak u Austriju iz Srbije nije dozvoljen, osim licima koja imaju regulisan boravak, kao i u posebnim slučajevima.

Bez policijskog časa u Francuskoj

Sa prvim smanjenjem stope širenja virusa u zemlji, francuska vlada je odlučila da počne sa popuštanjem mera koje su bile na snazi od 30. oktobra. Većina ograničenja biće ukinuta od 15. decembra, taman pred prazničnu sezonu, pa će prodavnice, bioskopi i pozorišta biti otvoreni, a porodice i prijatelji će moći da se posećuju.

Moći će da se putuje neograničeno, čak i između regiona, a noćni policijski čas, koji ostaje na snazi, neće važiti božićne i novogodišnje noći. Skijališta za sada ostaju zatvorena, ali se vlada nada da bi tu odluku mogli ponovo da preispitaju početnom januara.

U Rusiji najavljene nove mere

U Rusiji se glavne svečane proslave obično održavaju u novogodišnjoj noći, a mnogi ljudi održavaju celonoćne zabave, dok se porodice okupljaju za Božić koji pravoslavna hrišćanska većina u zemlji obeležava 7. januara. Ove godine će pandemijska ograničenja poremetiti planove Rusima.

U Moskvi zvaničnici su najavili nove mere koje će trajati do 15. januara. To uključuje rano zatvaranje restorana i kafića i ograničenje kapaciteta na 25 odsto u bioskopima i pozorištima. Stanovnici stariji od 65 godina i oni u rizičnim grupama takođe će morati da se samoizoluju u ovom periodu. Ulični praznični festival biće otkazan.

I drugi regioni su uveli slična ograničenja. Do toga je došlo nakon što su zdravstveni zvaničnici upozorili da je epidemiološka situacija u zemlji i dalje nestabilna. Državljani Srbije mogu da uđu u Rusiju isključivo direktnim letom na relaciji Beograd - Moskva, uz negativan PCR test.

Verovatno bez popuštanja u Mađarskoj

Mađarska vlada odlučiće u ponedeljak da li bi trenutne restriktivne mere za suzbijanje širenja virusa trebalo da se produže tokom božićnih praznika. Premijer Viktor Orban je dodao da se zdravstveni stručnjaci čvrsto protive bilo kakvom popuštanju mera.

U zemlji je na snazi noćni policijski čas. Državljani Srbije ne mogu u Mađarsku ukoliko je razlog putovanja turistički, a ulazak u privatne svrhe je moguć samo na osnovu dobijene saglasnosti od mađarske policije.