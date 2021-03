Zenepe Pirani ma 111 godina i najstarija je žiteljka Skadra koja je primila prvu dozu vakcine protiv korona virusa.

Zanimljivo je da je Pirani starija od države u kojoj živi - rođena je 1910. godine, dve godine pre nego što je Albanija stekla nezavisnost 28. novembra 1912.

111 year old Zenepe Pirani from Shkodër in Albania, getting her Covid-19 vaccine. Born two years before Albania's independence, she lived through all of the country's turmoils. Dodged another one. pic.twitter.com/SRNHp0yT6n