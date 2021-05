TEHNO ŽURKE, KONCERTI, PUNI STADIONI... Korona-eksperimenti masovnog okupljanja dali POTPUNO NEOČEKIVANE rezultate

Proteklih godinu dana tišina je vladala u koncertnim dvoranama, klubovima i stadionima širom sveta. Međutim, ako je verovati obećavajućim rezultatima "eksperimentalnih okupljanja" širom sveta, tim mestima bi opet mogli da odjekuju muzika i graja - i to brže nego što se nadamo.

Posle predugog perioda izolacija i samoizolacija u kojem su fizički kontakti bili potencijalna smrtonosna zamka, a okupljanja većeg broja ljudi svedena na eksperiment, odlične vesti stigle su ove nedelje iz Barselone - istraživači nisu pronašli visoku stopu širenja korona virusa među ljudima koji su prisustvovali test koncertu održanom prošlog meseca.

Tačno pet hiljada ljubitelja indi rok muzike pristalo je da učestvuje u istraživanju španskih vlasti koje bi mogao da ponovo oživi muzičku industriju u toj zemlji, ali i širom sveta. Na nadrealnim slikama sa koncerta, ljudi su igrali, pevali i grlili se, a jedino su lica prekrivena maskama govorila o tome da se stvari nisu sasvim vratile u normalu.

Pored obaveznog nošenja maski, učesnici su morali pre ulaska u halu da urade brzi antigenski test i izmere temperaturu.

Barcelona held a 5,000-person, mask-mandated concert to test the spread of COVID-19, resulting in “no sign” of causing transmission | 📸 via Catinformacio https://t.co/oJBQs4q2oB pic.twitter.com/Yj4zXGrNXB — Dancing Astronaut (@dancingastro) 30. април 2021.

Organizatori su u utorak javili da je eksperiment uspeo. Oko 96 odsto od onih kojih su prisustvovali koncertu pojavilo se na testiranju 14 dana kasnije, a samo šestoro je testirano pozitivno. Navodno je četvoro od njih zaraženo nakon događaja.

Ta transmisija među publikom na koncertu bila je daleko manja nego u ostatku Barselone u tom trenutku.

Sličan eksperiment, koncert sa 500 učesnika održan u Barseloni u decembru, dao je ohrabrujuć rezultat, pošto su antigenski testovi i upotreba maski uspeli su da spreče inficiranje ljudi na koncertu, iako nisu primenjivana pravila socijalnog distanciranja.

Tehno žurka u Holandiji

I holandski naučnici su hteli da provere da li su manifestacije ipak moguće u okolnostima pandemije. Uz podršku holandske vlade, istraživači su krajem marta organizovali tehno žurku u zabavnim parkom Bidinguizen.

Two weeks after a trial concert in Barcelona where 5,000 people took rapid COVID-19 tests and crammed into a venue without social distancing, just six cases of coronavirus were detected among attendees, organizers said https://t.co/RwdTy0MYes pic.twitter.com/DIRu3yhD6K — Reuters (@Reuters) 28. април 2021.

Svakom od 1.500 posetioca je na ulazu izmerena telesna temperatura, a pored ulaznice morali su da pokažu i negativni test na koronu. I svako je bio dužan da oko vrata nosi senzor koji snima njegovo kretanje kroz prostor u kojem se održava žurka. Tek onda je zabava mogla da počne.

To je zapravo bio sedma manifestacija u okviru istog eksperimenta - prethodno su organizovane dve fudbalske utakmice, jedan koncert i jedna konferencija za ukupno 6.000 ljudi. Parametri su varirali od događaja do događaja, pa su, na primer, posetioci koncerta bili podeljeni u šest grupa i svaka je dobila tačan zadatak, od nošenja maski, pa do toga da gde mogu da se kreću.

Rezultati ranijih manifestacija već su dostupni - od preko 6.000 osoba koje su bile na tim događajima, nakon toga je bilo pet pozitivnih. Oni su, dakle, zaraženi ili na manifestaciji ili u neposredno nakon nje.

Koncert u Nemačkoj

Tim naučnika sa Univerziteta u Haleu rešio je da na osnovu postojećih saznanja o koroni i mera zaštite izvede eksperiment u kojem je učestvovala jedna od najpoznatijih nemačkih pop-zvezda. Kao i 1.500 dobrovoljaca.

Na koncertu je nastupao popularni pop pevač Tim Bencko kako bi se "ponašanje publike što više približilo stvarnosti". Učesnici su morali da nose FFP2 filter maske, a bilo je korišćeno i fluorescentno dezinfekcijsko sredstvo koje je, pored pružanja još jednog sloja zaštite, naučnicima omogućilo da prate koje površine publika najčešće dodiruje. Najvažnije je pak da su dobrovoljci dobili uređaj koji je pratio njihovo kretanje i udaljenost od ostalih prisutnih.

German Scientists Conduct Coronavirus Concert Experiment, Find Risk of Spread to Be “Low to Very Low”: Back in August, researchers assembled 1,400 volunteers for a 10-hour show, featuring German pop singer Tim Bendzko https://t.co/PcEbHn7stf pic.twitter.com/UEiBdQKJRf — SONO Music Group (@sonomusicgroup) 03. новембар 2020.

Reziltati istražovanja stigli su dva meseca kasnije i bili su ohrabrujući. Rizik od širenja korona virusa na zatvorenim koncertima je "nizak do vrlo nizak“, sve dok posetioci poštuju higijenske protokole i mesto ima dobru ventilaciju i ograničava kapacitet, zaključili su naučnici.

Puni stadioni u Britaniji

Velika Britanija je među zemljama koje su odlučije da potvrde o vakcinaciji, negativnom testu ili prisustvu antitela, takozvani "kovid-pasoši", neće koristiti samo za putovanja, već i kao ulaznice za razne događaje i javna mesta.

Stoga britanska vlada narednih meseci planira da testira uvođenje "kovid-pasoša" kako bi omogućila bezbedan povratak masovnih poseta sportskim terenima i noćnim klubovima. Probni sistem je testiran na utakmicama polufinalna i finala FA kupa u fudbalu i Svetskom prvenstvu u snukeru, kao i na dodeli muzičkih nagrada "Brit".

Hiljade fanova fudbala već se vratilo na stadion "Vembli". Na ulazu morajuda pokažu negativan test, ali to je, kako kažu, mala cena za slobodu.

Žurka za 3.000 ljudi

Ljubitelji noćnog života iz Liverpula vratilo se ove nedelje na plesne podijume na prvoj velikoj britanskoj žurki od uvođenja lokdauna. Njih 3.000 u petak se zabavljalo u noćnom klubu "Cirkus", a još 3.000 isto to je čekalo u subotu.

Reč je zapravo o novom projektu kojim se istražuje potencijalno prenošenje korona virusa u situaciji kada su svi učesnici na žurku došli sa negativnim testom. Nisu bile potrebne ni maske, ni distanciranje. Štaviše, ljudi su se grlili, ljubili i plesali jedni do drugih, kao u "dobra stara vremena".

Ipak, nije sve bilo kao pre korone. Žurka je trajala od dva popodne do jedanaest uveče, a ispred kluba bio je šator sa istraživačima koji su pratili ponašanje učesnika.

📽 Ja ha acabat el concert dels Love of Lesbian al Palau Sant Jordi de Barcelona, amb 5.000 persones

👉 https://t.co/PhN8HE2RVO pic.twitter.com/MqBxoNPehw — Catalunya Informació (@Catinformacio) 27. март 2021.

50.000 ljudi na Novom Zelandu

U međuvremenu, u nekim krajevima sveta masovna okupljana nisu sporadični eksperimenti, već nagrade za uspešnu borbu protiv pandemije ili usešno sprovedenu vakcinaciju.

Više od 50.000 ljudi prisustvovalo je prošle nedelje rok koncertu u Oklandu na Novom Zelandu, nakon što je država strogim ograničenjima pobedila kovid 19. Bend Six60 svirao je pred brojnom publikom oslobođenom pravila fizičkog distanciranja, a koncert je bio je finale turneje i smatra se najvećim u svetu od početka pandemije.

Izrael, svetski šampion imunizacije, nedavno je na stadionu u Tel Avivu organizovao koncert za 500 potpuno vakcinisanih građana. Publika je bila ograničena na svoja socijalno distancirana sedišta, na plesanje u mestu i pevanje kroz maske, ali atmosfera je bila vesela.