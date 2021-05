Bekić: Najveći broj osoba koje su u kovid bolnicama su ljudi koji se nisu vakcinisali

Sagovornici Pinka su za "Novo jutro" govorili o važnosti vakcinacije, kao tome, koliko nam fali do kolektivnog imuniteta.

Profesor doktor Nebojša Lalić dekan Medicinskog fakulteta ističe da je najveći uspeh Srbije to što smo se približili visokom procentu vakcinisanih. On dodaje da nema potrebe praviti izbor među vakcinama, jer je učinak podjednak.

- To je paradoksalna priča, a u svakom slučaju, kod nas je uspeh to što smo se približili visokom procentu vakcinicanih, da ne kažem kolektivnom imunitetu. Kod nas su sve vakcine u širokoj upotrebi jednake po tom procentu. Nema potrebe praviti izbora među vakcinama - rekao je Lalić.

Kada su u pitanju studenti medicinskog fakulteta, on ističe da je broj vakcinisanih dosegao 50 odsto, i da je vakcinacija sprovedena njihovom incijativom.

- Mi smo još u januaru, pogotovo u kliničkom delu, primili te vakcine, a kod studenata je odziv dobar. Prvo su se vakcinisali samostalno, nakon čega smo zajedno organizovali na njihovu inicijativu. Naš je procenat da je preko 50 odsto studenata vakcinisano, iako se ne može tačno proceniti, jer jedan deo studenata nije u Beogradu, ali toliko znamo za sada. Oni su takđe bili volonteri u mnogim aktivnostima u vezi kovida i vakcinacije - rekao je Lalić.

Doktor Zoran Bekić, direktor punkta za vakcinaciiju na beogradskom Sajmu, ističe da možemo da se pohvalimo učinkom o kom neke zemlje mogu samo da sanjaju, kako po broju organizovanih punktova za vakcinaciju, tako i po broju vakcinisanih.

- Građani Srbije mogu biti ponosni, jer su učinili da se nalazimo u malom broju država koje postavljaju standarde, neke države o onome što mi radimo mogu samo da sanjaju. Posle perioda masovne vakcinacije i perioda slobodne vakcinacije, modeli ostaju i dalje u primeni. Sada se ide u tržne centre, i zato se danas otvara 221 punkt za vakcinaciju u tržnom centru Ušće. On je na trećem spratu, a radno vreme će biti od 10 do 20 sati, od četvrtka do nedelje, a kada je najveći broj ljudi u tržnom centru, to će biti od 10 do 12 sati. Građani mogu da dođu da se uvere u našu besprekornu vakcinaciju. Tržni centar je pripremio i vaučere, popuste u radnjama, a ono što je interesantno da svi građani koji se vakcinišu prvom dozom, mogu da izaberu gde će, i u kojoj opštini mogu da prime revakcinu. Nadam se da će građani prepoznati privilegije vakcinacije - rekao je Bekić.

Bekić napominje da je put do kolektivnog imuniteta vakcinisanje dve trećine populacije.

- Mi smo do sada, prvih doza dali 37 odsto građana, a revakcinu je primilo oko 27 odsto je dobilo drugu dozu. Brojevi u Beogradu su dosta veći, a da bismo imali kolektivni imunitet potrebno je da se imunizuje dve trećine populacije, a kada dobijemo broj od 50 odsto date druge doze, videćemo kako će brojevi početi da padaju - rekao je Bekić.

Takođe, on napominje da je najveći broj kovid pacijenata upravo deo građana koji nisu vakcinisani.

Najveći broj osoba koje su u kovid bolnicama su ljudi koji se nisu vakcinisali. Treba stati sa teorijama zavere - objasnio je Bekić.