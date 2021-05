KARANOVIĆ ZA PINK: Srbija je sačuvala zdravstveni sistem, dok su mnogi u Evropi 'PUCALI'

Duško Vukajlović glavni uradnik Objektiva i Ognjen Karanović iz Centra za društvenu stabilnost , su za Novo jutro prokomentarisali trenutnu epidemiološku situaciju, kao i jučerašnju vakcinaciju studenata.

Karanović trenutnu epidemiološku situaciju u Srbiji komentariše kao odličnu, ali ističe da je na nama da sada, budemo najodgovorniji.

Zaista se bližimo pobedi, a sada treba da budemo najodgovorniji. Rezultati su odlični. Izuzetno je važna tema to formiranje "radne grupe". Siguran sam da je to ažurno vođeno, a važno je i to, da je veliki broj ljudi bio hospitalizovan, i svi su dobili tu pomoć. Mi smo za godinu i dva meseca sačuvali naš zdravstveni sistem, dok su mnogi u Evropi pucali. Srbija je sagradila dve kovid bolnice, podiže se i treća u Novom Sadu, i to su najimpresivniji rezultati. Jedino je Kina uspela da napravi pet - rekao je Karanović.

Povodom jučerašnje vakcinacije studenata, koja je bila organizovana u Studentskom gradu, Karanović napominje da je to odličan potez, ali da, sa druge strane, mladi treba da nastave da se vakcinišu u što većem broju, i time daju primer.

- Kao laik u toj oblasti, ja sledim mišljenje epidemiologa, stručnjaka i svih, i zato molim omladinu, iako je njima to sporedna tema, ali upravo da bi bili fokusirani na lepša pitanja i izjave, treba da se vakcinišu. Studenti iz Tuzle su dolazili u Beograd da se vakcinišu. Naša omladina treba da da primer, ja znam da su mladi, ali da bi se svim tim stvarima koje inače vole posvetili, treba da zaštite svoje najmilije - dodao je Karanović.

Povodom jednog od novinskih naslova, gde pulmolog dr Nestorović izjavljuje da deca nose gene majčinih ljubavnika, Karanović ističe, da pomenutog lekara poštuje kao vrhunskog stručnjaka, ali da, kada je u pitanju njegovo eksponiranje po medijima, to ne bi komentarisao.

Nestorović je izuzetan čovek, i veliki stručnjak, i ne daj bože da zatreba bilo kakva usluga nekog lekara, ja bih njemu poverio svoj život. Međutim, što se tiče medija, i njegovih izjava, ne znam šta bih rekao. On jeste duhovit čovek, a ta teza mi je sumnjiva, ne znam šta bih rekao. Treba biti oprezan kada daje neke izjave - rekao je Karanović.

Vukajlović ističe da je formiranje "radne grupe" koja će utvrditi, i dati tačne informacije o evidenciji kovid pacijenata, važna, da bi se stalo na put svim spekulacijama koje su se vodile na društvenim mrežama od same pojave koronavirusa.

- Bilo je spekulacija, na društvenim mrežama, kako je manje preminulo, pa kako se izmišljaju brojke, pa kako su neki preminuli od drugih bolesti, a ne od kovida. Kao što je ministar Lončar rekao, sve će se istražiti. Obdukcija je najsigurnija, ali na žalost, nije bilo preporučljivo na početku pandemije, da se na taj način proverava i ispituje. Međutim, sada će sve to moći da se odradi, i formiraće se jasne brojke. Svakog dana je sve manje zaraženih, i nadam se da će za mesec dana korona biti sporedna stvar u Srbiji - dodao je Vukajlović.

Vukajlović se i osvrnuo na trenutno stanje u srpskom fudbalu, gde se dotakao i sinoćnje utakmice za finale kupa, koju su odigrale FK Crvena zvezda i FK Partizan.

- Poslednjih dana je cirkus u srpskom fudbalu. Svi gledaju svoje sitne interese, niko ne gleda kakav je fudbal u Srbiji. Ono što se sinoć dešavalo na finalu kupa, ali toliko nemilih scena, sa obe strane. Stojković je zaslužno kažnjen. Ali, posle i taj potez Gobeljića, bez komentara sam - rekao je Vukajlović.