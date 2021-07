DR IVANUŠA O DELTA SOJU: Treba da iskoristimo vakcinaciju kako bi bili spremni na brzo širenje virusa

Direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji dr Marijan Ivanuša navodi da je trenutna epidemiološka situacija u Srbiji jako dobra i da to treba iskoristiti za vakcinaciju kako bi bili spremni na brzo širenje delta soja virusa.

Marijan Ivanuša navodi da prva dva slučaja delta soja u Srbiji ne znači da ćemo sutra imati tešku epidemiju, ali i da situacija može da se pogorša kroz par nedelja.

- Trenutna epidemijska situacija u Srbiji je jako dobra, a to što se pojavio delta soj ne znači da će se pogoršanje dogoditi odmah, ali svakako situacija može da se pogorša u julu, avgustu. Videćemo, ja se nadam najboljem. Videli smo to u Ujedinjenom Kraljevstvu i u drugim evropskim državama gde se delta soj proširio i gde se situacija pogoršala. Trenutno stanje u Srbiji je svakako jako dobro i to stanje treba iskoristiti za vakcinaciju kako bi bili spremni na brzo širenje delta soja, jer vakcina je najdelotvornija preventiva protiv te zaraze - navodi Ivanuša.

Zbog širenja delta soja, ceo svet je na oprezu, iz Svetske zdravstvene organizacije upozoravaju na brzo širenje posebno sa masovnih dogadaja. Lekari upozoravaju da je otporniji na visoke temperature u odnosu na prethodnu varijantu i da pogađa mladu populaciju. Karakterišu ga glavobolja, malaksalost, bol u grlu, kijavica, temperatura.

- Delta soj se jako brzo širi, postaje preovladavajući virus i očekujemo da će 90 odsto svih slučajeva u Evropi do kraja avgusta biti rezultat zaraze delta tipom korona virusa - navodi Ivanuša.

Ističe da zbog brzine i lakšeg širenje mere moraju strogo da se primenjuju.

- Virus se u evropskom regionu proširio na 40 država. Najteže stanje je u Rusiji, Ujedinjenom Kraljevstvu, Kipru, Portugalu, Gruziji, Kirgistanu - objašnjava Ivanuša.

Navodi da je u Sloveniji registrovano više od 60 slučajeva delta soja, ali, kako kaže, epidemiološke brojke su još uvek dobre.

Ivanuša je naveo i da zabrinjava to što se delta sojem mogu zaraziti osobe koje su vec preležale kovid-19.

Na pitanje da li je publika na evropskom prvenstvo u fudbalu mogla da utiče na pogoršanje trenutne epidemijske situacije navodi da je bilo navijača koji su se sa utakmica vratili zaraženi, ali, kako kaže, to nije u velikoj meri uticalo na pogoršanje stanja u Evropi.

- Bilo je takvih slučajeva, izveštavale su neke države da su se ljudi koji su bili na utakmicama vratili zaraženi. To može imati neki određeni uticaj, ali je to samo jedan od dogadaja, tako da bih ja rekao da to nije kobno uticalo na pogoršanje stanja u Evropi", ocenio je Ivanuša.

