NIKAD ALARMANTNIJE UPOZORENJE SRPSKOG DOKTORA: Korona nam ubija decu!

Koliko još mladih u Srbiji mora da umre zbog korone da bi se shvatilo koliko je virus opak i da je jedini spas vakcina, poručuje za Informer komandant vojne bolnice na Karaburmi pukovnik dr Ivo Udovičić!

Bolnica je skoro puna, pacijenti po dolasku zahtevaju kiseonik, a bolničke krevete u intenzivnoj nezi popunjavaju mladi i nevakcinisani.

Da od kovida niko nije pošteđen i da sada bitku gubi omladina, potvrđuju još dva smrtna slučaja u ustanovi Karaburma i u kovid-bolnici u Batajnici, gde su od posledica virusa preminuli mladić (31) i devojka (19). A za život mlade apotekarke (20) na respiratoru lekari u Batajnici i dalje se danonoćno bore.

Teška borba

Komandant vojne bolnice na Karaburmi pukovnik dr Ivo Udovičić upozorava da se starosna granica obolelih dosta pomerila i da su sada na udaru od virusa najčešće mlađi od 30 godina.

- To su sada veoma mladi ljudi koji se zaražavaju i završavaju u bolnicama, i svi do jednog su nevakcinisani! Ali najstrašnije od svega je što i oni gube bitku sa virusom. Pre neki dan umro nam je mladić od 31 godinu. Samo dan pre toga smo razgovarali i stanje mu nije bilo toliko loše. Ispričao mi je vic, nasmejao me. Već uveče smo morali da ga intubiramo i za samo 24 sata - preminuo je. Zdrav, u punoj snazi, ali vakcinu nije primio. To je bio veliki šok i gubitak za sve nas. Nažalost, njegov krevet i respirator odmah je zauzeo pacijent od 40 godina, koji takođe nije bio imunizovan. Nedavno je i u kovid-bolnici u Batajnici preminula devojka sa samo 19 godina, a nije bila vakcinisana - otkriva dr Udovičić i naglašava:

- Mladi sada vode tešku borbu sa kovidom. Svi oni koji kod nas leže su nevakcinisani. Ja stvarno ne znam šta je još potrebno da bi se shvatio značaj vakcine. Koliko još mladih treba da umre da bi se shvatilo da je ovaj virus opasan, da je smrtnosan?! Da se samo vakcinacijom možete zaštiti. Čak i ako se zarazite nakon imunizacije, klinička slika bolesti će biti blaža, a najbitnije od svega je to što ćete izbeći fatalne posledice. Samo kolektivni imunitet može nas odbraniti od epidemije!

Fatalne posledice

Prema njegovim rečima, u njihovoj ustanovi trenutno najmlađi pacijent ima svega 14 godina, a najstariji 93.

- Situacija je veoma složena! Trenutno nam je zauzeto 85 odsto kapaciteta. Intenzivna nega nam je puna. Koliko se situacija pogoršava, potvrđuju i podaci da smo do sada imali oko 10 odsto ležećih pacijenata na intenzivnoj, a sada je taj broj veći i od 15 odsto. Ono sto je primetno jeste da je klinička slika pacijenata mnogo teža i komplikovanija nego u prethodnom periodu. Zabrinjavajuće je to što pacijenti bukvalno sa vrata zahtevaju kiseoničku potporu i što vrlo brzo postaju kandidati za intenzivnu negu, a onda i za respirator. To su sve pacijenti sa teškim upalama pluća, ali i sa drugim komplikacijama poput zgrušavanja krvi, problema sa centralnim nervnim sistemom, poremećajem funkcije bubrega... Zato što je korona sistemska bolest - napominje pukovnik i ističe da vojna bolnica na Karaburmi, kao deo Ministarstva odbrane i vojnog saniteta, od 6. aprila bez dana pauze i odmora daje doprinos u kovid sistemu.

U Srbiji više od 7.000 zaraženih

Korona nastavlja da bukti i obara rekorde iz dana u dan!

Samo u poslednja 24 sata u Srbiji je od 27.927 testiranih osoba koronavirus bio potvrđen kod čak 7.723. Procenat zaraženih u odnosu na testirane dostigao je alarmantnih 27,6 odsto.

- Nažalost, u poslednja 24 sata život je izgubilo još 26 naših građana, pa je ukupan broj žrtava od početka epidemije do sada 7.601. U bolnicama na lečenju trenutno je 3.211 obolelih, a čak 156 ih je u teškom stanju i priključeno je na respirator - saopštilo je Ministarstva zdravlja.