BRNABIĆ NAKON SEDNICE KRIZNOG ŠTABA: Medicinski deo zahtevao je UVOĐENJE RESTRIKTIVNIJIH MERA! Evo šta je odgovor

Sednica članova Kriznog štaba za suzbijanje epidemije korona virusa održana je danas u 14 časova u Palati Srbija. Premijerka Srbije Ana Brnabić rekla je posle sednice da su brojevi bolji nego juče iako su i dalje jako veliki.

- Prošle nedelje imali smo najgori dan od skoro 8.500 zaraženih - podsetila je na početku svog obraćanja ona.

Kako je rekla, pozitivno je to što se smanjuje razlika između broja hospitalizovanih i otpuštenih.

- Imamo 79 lokalnih samouprava koje imaju više od 50 odsto pu noletnog stanovništa, ali 4 koje imaju manje od 30 odsto, što je za ne verovati - rekla je.

Podsetimo, u Srbiji je u poslednja 24 sata potvrđeno 7.190 novih slučajeva korona virusa, među 23.903 testirana uzorka. Od posledica kovida 19 preminula je još 51 osoba. Na respiratorima širom Srbije nalazi se 269 pacijenata obolelih od korona virusa

Medicinski deo Kriznog štaba tražio je, ističe Brnabić, restriktivnije mere koje bi podrazumevale: skraćenje radnog vremena ugostiteljskih objekata, barem 10 dana zabrane okupljanja više od pet osoba, a zatim, ako to da efekta, i uvođenje kovid propusnica.

- Zahtevali su da uvedemo najmanje 10 dana zabrane okupljanja, skraćivanje do 17 časova svih objekata, osim onih koji su esencijalni, poput prodavnica i apoteka, a onda da se pristupi korišćenju kovid propusnica - rekla je ona dodajući da je jedini održivi način vakcinacija, odnosno imunizacija.

Premijerka navodi da je lična odgovornost najvažnija u ovom trenutku.

"Vakcinacija, vakcinacija, vakcinacija"

- Odlučili smo da nastavimo ovako kao što som počeli uz to da je potrebna vakcinacija, vakcinacija, vakcinacija. To je jedini održivi odgovor na ovu pandemiju - istakla je Brnabić.

Ona dodaje da je krajnja mera "samo i isključivo vakcinacija".

- Još jednom molim, apelujem na sve da se vakicinišu oni koji nisu, kojima je prošlo 180 dana od druge doze, da prime što pre treću, još nije doneta odluka da li će se smanjiti ta razlika na 5 meseci sa 6 - objasnila je premijerka Srbije.

Brnabić je dodala da Srbija ima dovoljno vakcina, ali da ogroman broj ljudi ne želi da se vakciniše, te da je to razlog trenutnih brojki.

- Na državi je bilo da nabavi lekove i sva sredstva da omogući zdravstvenim radnicima da se bore za svačiji život, bili smo prvi koji su nabavili vakcine i to više vrsta. Ostalo je individualna odgovornost. Medicinski deo Kriznog štaba je tu da nas savetuje. Moje dileme su šta ćemo da radimo ako uvedemo te mere koje traže. Ne zanima me ni politika, ni ekonomija. Zanima me kako da pobedimo ovo što pre - istakla je ona.

Premijerka je dodala da veruje u ozbiljnost građana i vakcinu.

- Ljudi razumeju da je ovo zaista stvarno. Naši medicinski radnici se konstantno, svakodnevno bore. Moramo da platimo cenu našeg neodgovornog ponašanja, spinova... Rešenje postoji, rešenje imamo, tu je, iza svakog ćoška - navela je.

Kako je dodala, razgovarala je sa organizacijama mladih kako bi se stimulisali da se vakcinišu.

- Delta soj utiče na mlade. Imamo, nažalost, određen broj mladih koji je preminuo. Nisu bili vakcinisani, mogli smo to da izbegnemo - rekla je.

Govoreći o obaveznoj vakcinaciji, rekla je "možemo i to", ali je istakla da ogroman broj zdravstvenih radnika nije vakcinisan ni protiv drugih bolesti, ako za njih važi obavezna vakcinacija.

- Možemo da uvedemo obaveznu vakcinaciju, ali šta ćemo s tim? Ljudi, neko mora da nas leči - rekla je.