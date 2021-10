KON SE OGLASIO UOČI SEDNICE KRIZNOG ŠTABA! Situacija je vanredna, još ćemo pričati ali DVE stvari posebno zabrinjavaju!

Predrag Kon o epidemiološkoj situaciji u Srbiji.

Epidemiolog dr Predrag Kon, član Kriznog štaba, oglasio se uoči sednice tog tela i situaciju nazvao katastrofalnom.

On je kazao da je medicinski deo štaba imao konsultacije sa premijerkom Anom Brnabić i da ne vidi poboljšanje, zbog čega se nada "pomeranju" stava prema epidemiološkoj situaciji.

"Jesmo imali konsultacije, mi iz medicinskog dela insistiramo na sprovođenju ranije predloženog. Mi nismo za 12 dana videli poboljšanje situacije, svakako ne. Možda se stabilizovalo, ali smo na katastrofalnom nivou i to nikako nije pravo poboljšanje. Nismo videli ni obuhvat imunizacije da se poboljšao, iz dana u dan se vakcinišu ljudi ali bi trebalo da ih je deset puta više. U takvoj atmosferi, biće novih sastanaka Kriznog štaba i ja se iskreno nadam da će doći do pomeranja, s tim što ne može biti pomeranja stava medicinskog dela jer se on formira na osnovu činjeničnog stanja i epidemiološke situacije koja je vanredna i povremeno katastrofalna. Jedino se slažemo da je trajni izlaz u vakcinaciji", rekao je on.

"Idu paralelno dva procesa, s jedne strane ulazimo u zimski period, biće hladno i to je pogodan period za respiratorne viruse. Ulazimo u sezonu slava, to je druga negativna stvar. Prilično su nepovoljni uslovi i trenuci, koji nas očekuju, gde ne možemo bez ozbiljnih razmišljanja o kontaktima i poštovanja mera da očekujemo da se ovo zaustavi. A paralelno s tim, ljudi ili postaju imuni ili preminu. I jedno i drugo je činjenica", rekao je on.

Upitan da prokomentariše ili posavetuje domaćine pred slave, Kon je bio oštar.

"Imamo utisak, a to i podaci pokazuju, da se prestalo sa poštovanjem mera, prošle godine smo shvatali da nije trenutak za slavljenje na kakvo smo navikli. Da li će to sada biti tako, pa ne liči da hoće, i pored svega mi i dalje imamo svadbe i masovna zaražavanja", rekao je on.

"Virus traži, i nalazi, najslabije i to su oni koji imaju najviše kontakata. To su oni ispod trideset, pa do 55 godina. I ti najmlađi, koji su najmanje vakcinisani, tek će se masovno zaražavati. Tu se formira neka solidarnost, naopaka, stvara se utisak da je 'kul' biti nevakcinisan i kad si tako nevakcinisan, ne može ti niko ništa, jači si od sudbine", ironično je citirao Kon pesmu Mitra Mirića.

