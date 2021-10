'RASPLAMSAVA SE EPIDEMIJA' DOKTOR KON ZABRINUT: Bez celodnevne kovid propusnice nema rešenja!

Epidemiolog i član republičkog Kriznog štaba Predrag Kon izjavio je danas da je najviše zabrinut za nevakcinisane protiv korona virusa, kao i posledice toga kada oni obolevaju.

"Meni su nevakcinisani najznačajniji. Sve ovo se radi prvenstveno zbog njih, da bi bili sačuvani, da se jednostavno pregura taj period kad virus maksimalno cirkuliše. Oni ne razumeju da nisu podeljeni", rekao je Kon za Javni servis, a preneli su mediji.

On je istakao da je ta netrpeljivost takođe pogubna, i ponovio da je "jedini neprijatelj virus".

"Taj je zlikovac, njega treba uništiti. Oni koji se bore za zlikovca, tako što se bore protiv kovid propusnica i protiv vakcinacije treba da zanju da su u teškoj grešci. Meni je žao što su u takvoj situaciji, ali ne može bez energičnosti i nekog načina da se dopre do svega toga", kazao je Kon.

Dodao je i da su na sastancima sa ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarom i ministrom prosvete Brankom Ružićem zaključili da "bez 24-časovne kovid propusnice nema rešenja za trenutnu situaciju". Prema njegovim rečima, najveći broj novozaraženih đaka se beleži kada se utvrdi da je nekoliko dana pre tog skoka bila proslava punoletstva.

"Zašto je to sve važno, ne da bi nekoga prozvali, nego da bi bilo jasno gde je mesto prenošenja. Glavno mesto prenošenja nisu škole i to su oni jasno pokazali i mene duboko ubedili u to. To je jedna stvar. Sa druge strane, jasno su pokazali da kovid propusnice, ako se ne sprovode 24 sata, nemaju efekat i lepo obezbedjuju miran prolazak kroz škole i vraćanje nazad u škole i rasplamsavanje obolevanja", istakao je Kon.