SVE O SUPERMUTANTU Novi soj OMIKRON ima dugu listu 'zastrašujućih' mutacija, a zbog ovoga je izazvao PANIKLU MEĐU NAUČNICIMA

Ponovo se desilo ono što smo već nekoliko puta prošli od početka pandemije - ceo svet je u panici zbog otkrića novog soja korona virusa.

Poslednja otkrivena varijanta je i najmutiranija do sada - ima toliko dugu listu mutacija da ju je jedan naučnik opisao kao "zastrašujuću", dok je drugi rekao da je to najgori soj koji su videli.

Varijanta je zabeležena nedavno i potvrđeni slučajevi su još uglavnom koncentrisani u jednoj provinciji u Južnoafričkoj Republici, ali su slučajevi prijavljeni i u Bocvani, Hongkongu i Izraelu. Danas je potvrđeno da je novi soj stigao u Evropu. U Belgiji je potvrđen prvi slučaj novog soja korona kod mlade žene, koja nije bila vakcinsana, a koja se vratila iz Egipta.

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) sazvala je hitan sastanak. Neki svetski lideri su odmah reagovali na vest o pojavi novog soja.

Države Evropske unije donele su preporuku da se privremeno obustave putovanja u zemlje regina Južne Afrike, saopštilo je predsedništvo Savetom EU. Ipak, ovakva odluka ne obavezuje sve zemlje EU, već svaka država može pojedinačno za sebe da donese mere.

- Komitet zdravstvenih stručnjaka iz svih 27 država EU saglasio se sa potrebom da se aktivira kočnica u slučaju opasnosti i nametnu privremene restrikcije na sva putovanja u EU iz južne Afrike - saopštilo je slovenačko predsedništvo EU na Tviteru, prenosi Rojters.

Velika Britanija, koja ima veliko iskustvo sa praćenjem "zabrinjavajućih sojeva“ postavila je zabranu direktnih letova iz šest afričkih zemalja, istu meru su preduzele i Nemačka, Italija, Austrija, Singapur i Izrael, a očekuje se da će zabrana letova iz južnog dela Afrike biti uvedena na nivou cele Evropske unije.

I azijske zemlje počele su da pooštravaju restrikcije. Japan je takođe odlučio da pooštri granične kontrole za posetioce iz Južnoafričke Republike i još pet afričkih zemalja, a indijski zdravstveni zvaničnici su danas stavili sve države u stanje pripravnosti, zahtevajući da izvrše rigorozan pregled i testiranje putnika.

U javnosti se odmah se postavljaju pitanja o tome koliko brzo se nova varijanta širi, da li je sposobna da zaobiđe zaštitu koju pružaju vakcine i šta treba učiniti u vezi sa tim.

Mnogo je spekulacija, ali je za sada vrlo malo jasnih odgovora.

Dakle, šta znamo?

Varijanta se zove B.1.1.529, ali joj je SZO u petak dao ime "omikron".

Takođe je neverovatno evolutivno napredna. Profesor Tulio de Oliveijra, direktor Centra za epidemijski odgovor i inovacije u Južnoafričkoj Republici, rekao je da postoji "neobična konstelacija mutacija“ i da se "veoma razlikuje“ od drugih varijanti koje su kružile.

- Ova varijanta nas je iznenadila, ima veliki evolutivni skok u evoluciji i mnogo više mutacija nego što je očekivano - rekao je on.

Soj ima ukupno 50 mutacija, od toga čak 32 na spajk proteinu, koji je meta većine vakcina i ključ koji virus koristi da otključa vrata naših ćelija.

Zumirajući još više do domena za vezivanje receptora (to je deo virusa koji ostvaruje prvi kontakt sa ćelijama našeg tela), on na tom mestu ima 10 mutacija. Poređenja radi, delta varijanta na tom domenu ima dve mutacije.

Ovaj nivo mutacije se najverovatnije razvio u jednom od imunokompromitovanih pacijenata, a neki naučnici sumnjaju da je u pitanju bio pacijent sa nedijagnostikovanom infekcijom HIV-a.

Mnogo mutacija ne znači automatski da su one loše. Važno je znati šta te mutacije zapravo rade. Ali naučnike najviše brine to što je ovaj virus sada radikalno drugačiji od originala koji se pojavio u Vuhanu u Кini pre dve godine. To znači da vakcine, koje su dizajnirane da se bore protiv originalnog soja, možda neće biti tako efikasne.

Neke od mutacija su ranije viđene u drugim varijantama, što daje uvid u njihovu verovatnu ulogu u ovoj varijanti. Na primer, čini se da će mutacija N501 olakšati širenje novog soja. Postoje neke mutacije koje otežavaju antitelima da prepoznaju virus i mogu učiniti vakcine manje efikasnim, ali postoje i druge koje su potpuno nove.

Ipak, ključni razlog brige naučnika jeste činjenica da je u Južnoafričkoj Republici među dijagnostikovanim infekcijama udeo B.1.1.529 sada već blizu 90 odsto. Za to je novom soju trebalo samo 25 dana od kada je zabeženo da je premašio više od jedan odsto slučajeva. Za dosizanje tolikog udela visoko zaraznoj delti trebalo je čak 100 dana, a beta nakon prvih 100 dana nije dosegla niti 50 odsto udela u svim slučajevima.

Drugim rečima, trenutno najviše brine sposobnost nove varijante da brzo istiskuje ostale sojeve, što se čini zaista zastrašujućim.

Međutim, sveukupno epidemiološka situacija u Južnoafričkoj Republici i dalje nije naročito loša. Zadnjih dana u Africi beleže povećani broj pozitivnih testova, ali svi epidemiološki podaci još nisu pomno analizirani. U Južnoafričkoj Republici još ne postoje dokazi formiranja novog talasa pandemije.

Bilo je mnogo primera varijanti koje su na papiru izgledale zastrašujuće, ali u stvarnosti nisu toliko bile. Beta varijanta je najviše brinula ljude početkom godine jer je bila najbolja u izbegavanju imunog sistema, ali na kraju je delta bila ta koja je zavladala svetom.

Naučne studije u laboratoriji će dati jasniju sliku, ali odgovori će doći brže iz praćenja virusa u stvarnom svetu. Još je rano donositi konkretne zaključke, ali zabrinjavajuće znakove treba shvatiti ozbiljno, piše Bi-Bi-Si.

Neobično je, takođe, što se soj može otkriti analizom rezultata redovnih PCR testova, bez upotrebe genomskog sekvenciranja, ali to će olakšati njegovo praćenje.

Ješ jedno od pitanja nkoje čeka odgovor je kako će se novi soj ponašati u zemljama sa visokom stopom vakcinacije, s obzirom na to da ona u Južnoafričkoj Republici iznosi samo 24 odsto.