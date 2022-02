ZAKON STUPIO NA SNAGU: Od danas obavezna vakcinacija, Austrija PRVA U EVROPI uvela ovakve mere

U Austriji je danas na snagu stupio zakon, prema kojem je vakcinacija obavezna za sva lica starija od 18 godina.

Nekoliko država širom sveta uvelo je obaveznu vakcinaciju za starije građane ili medicinsko osoblje, ali je Austrija prva u Evropi koja je usvojila sličnu regulativu.

Austrijska administracija ističe da je vakcinacija efikasna u borbi protiv ozbiljnog oboljenja i da je Zakon neophodan kako bi se izbegle nove blokade.

Austrijski ministar za EU i Ustav Karolin Edštadler izjavila je da je "administracija svesna da je ovo veoma teška mera, ali da je neophodna".

- Mi, kao političari, imamo odgovornost da osiguramo rad sistema zdravstvene zaštite, da društvo može normalno da funkcioniše - rekla je Edštadlerova.

Ona priznaje da obavezna vakcinacija jeste mešanje u ljudska prava, ali i ističe da je to u ovom slučaju opravdano.

- Neophodno je izaći iz pandemije, a vakcinacija je jedini način za to i povratak u normalan tok života - kaže ona.

Edštadlerova je naglasila da Zakon o obaveznoj vakcinaciji ističe u januaru 2024. godine, ali da se to može desiti i ranije ukoliko to pandemije dozvolu. Ona je dodala da vlasti do sredine marta neće proveravati status vakcinacije stanovništva.

Osobe koje odbiju vakcinaciju suočiće se sa novčanim kaznama od 600 evra do 3.600 evra. Izuzetak od vakcinacije su dozvoljene samo iz medicinskih razloga ili trudnoće.