KOVID OTPAD ZATRPAVA PLANETU! SZO upozorava na to da pandemija korone dodatno ugrožava zdravlje!

Desetine hiljada tona dodatnog medicinskog otpada tokom pandemije virusa korona dovele su do ogromnog naprezanja sistema upravljanja otpadom u zdravstvu širom sveta, saopštila je danas Svetska zdravstvena organizacija (SZO), upozorivši da to ugrožava i zdravlje ljudi i životnu sredinu nadomak deponija za spaljivanje otpada.

Globalna analiza SZO, na koju se odnosi saopštenje, zasniva se na procenama oko 87.000 tona lične zaštitne opreme (PPE) nabavljene u periodu mart 2020 – novembar 2021, i otpremljene u vidu hitne podrške državama kroz zajedničku inicijativu Ujedinjenih nacija za vanredne situacije.

"Očekuje se da će veći deo ove opreme završiti kao otpad", navedeno je u analizi.

To je samo inicijalni pokazatelj razmera problema sa kovid otpadom, ukazuju autori analize, naglašavajući da u obzir nije uzeta roba nabavljena mimo UN inicijative, niti otpad koji proizvodi svetsko stanovništvo, poput medicinskih maski za jednokratnu upotrebu.

