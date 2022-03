PADAJU MASKE! U ovoj zemlji od danas prestaju da važe pojedine mere protiv korone!

Francuska od danas ukida nošenje maski u zatvorenom prostoru, a prestaje i da važi vakcinalna propusnica.

Na taj način ukinute su i neke od poslednjih mera koje opstaju tokom pandemije korona virusa. Maske će morati još jedino da se nose u javnom prevozu (metro, autobus, avion, voz), u bolnicama i prilikom posete staračkim domovima. Pozitivnim osobama, onima sa simptomima i zdravstvenim radnicima je, takođe, "preporučeno" da nose masku. To naročito važi za nevakcinisane. Ali, ona ni za njih više nije obaveza.

I u školama padaju maske. Deca se raduju, i većina roditelja, ali ima i onih koji strepe da se ne zaraze, pa su odlučili da ih i dalje nose. To važi i za odrasle, među kojima je jedan deo, iz predostrožnosti, već u anketama stavio do znanja da će se, do daljnjeg, dobrovoljno maskirati.