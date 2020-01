NIJE NI SLUTIO DA JE SNIMIO KOBNI LET - Ovaj video pokazuje jeziv detalj uoči pada helikoptera sa Kobijem Brajantom!

Helikopter je poleteo u 9:06 u nedelju ujutru po lokalnom vremenu, a nestao sa radara u 9:45. U međuvremenu je helikopter kružio iznad Glendalija u Kaliforniji, nekih 20-25 minuta pre pada. Upravo u tom periodu jedan stanovnik tog mesta je ne sluteći snimio helikopter.

"Pokušavam da snimim/fotografišem sve neobične stvari koje se dešavaju iznad moje kuće u Glendaliju u Kaliforniji. Nažalost, jutros nisam shvatio da snimam helikopter Kobija Brajanta, njegovu ćerku i ostale 31 minut pre nego što su se srušili. Počivajte u miru!"

Prema hronologiji koju su objavili američki mediji, helikopter je poleteo u 9:06 iz okruga Orindž u Kaliforniji.

