Isplivao audio snimak razgovora pilota sa kontrolnim tornjem pre pada helikoptera: Morate da povećate brzinu, LETITE PRENISKO! (VIDEO)

Kako navode američki mediji, pilot koji je upravljao helikopterom, zbog guste magle tražio je pomoć kontrolnog tornja.

Gusta magla koja se nadvila nad Los Anđelesom stopirala je avio saobraćaj, ali ne i helikopter u kojem je bio Kobi Brajant sa još 8 osoba, i koji je uprkos svim upozorenjima ipak poleteo.

This is the flight path taken, as you can see above the LA Zoo, the pilot circled many times. Why the flight wasn’t ordered to land isn’t clear. Especially with many being cancelled in the area due to the fog #RIPMamba #RIPGiannaBryant #RIPKobeBryant #kobebraynt #KobeRIP #Kobe 🙏 pic.twitter.com/3QqKAjwtNm