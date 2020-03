Šakota pred Real: Da budemo pametniji nego u Barseloni

Trener košarkaša Crvene zvezde Dragan Šakota izjavio je da će njegov tim protiv Reala u Madridu u 29. kolu Evrolige, pred praznim tribinama zbog koronavirusa, dati sve od sebe i pokušati da, ako se ukaže, iskoristi šansu

"Sport je jedna od stvari koje trpe, a trpi ekonomija, trpe ljudi. Mnogo je štete naneto na svim aspektima, ali ako već pričamo o tome dolazimo u situaciju da neka takmičenja postaju neregularna jer sada imamo veliki broj zemalja koji se odlučuju da igraju bez publike. Ne znam kako će se to završiti, nije baš prijatno", rekao je Šakota za klupski sajt.

Šakota opet neće voditi ekipu zbog zdravstvenih problema, ali će se posle Madrida u potpunosti vratiti na klupu, dok će što se tiče igrača izostati Ognjen Dobrić i Marko Jagodić-Kuridža.

"Mi smo analizirali Real ovde, pričali smo dosta na tu temu, igrali smo i neke velike utakmice kao što je bila ona protiv Barselone, gde nam možda niko pre utakmice nije davao nikakve šanse, pa je na kraju bilo sasvim drugačije. Mi možemo da kažemo za neke utakmice u ABA ligi da smo mi glavni favoriti i da od nas mnogo zavisi, ali ovo su ipak timovi gde mnogo više zavisi od njih nego od nas, ali to nas nikako ne bi trebalo sprečiti da damo sve od sebe i da se borimo. Kažem, ako se desi neka šansa, kao što je bila ona u Barseloni, očekujem da ovoga puta budemo pametniji i da odigramo tu najznačajniju odbranu dobro i najznacajniji napad pametno", zaključio je Šakota.

Zvezdin prvotimac Vladimir Štimac prvo se osvrnuo na vanredne okolnosti koje prate ne samo sport izazvane koronavirusom.

"Nadam da to neće uticati na nas. Videcemo šta će biti. Vidim da je dosta zemalja zatvorilo hale. Ali mislim da nije toliko koncentracija na tome, koliko to kruži okolo, mediji i sve. Videćemo kako će se razvijati situacija u naredne dve-tri nedelje. Mi stvarno vodimo računa na aerodromima, držimo se naše grupe i to je to. Pokušavamo da ne ulazimo u neki veliki kontakt sa drugim ljudima, postoje i zaštitne maske koje se nose, a koje nose i dosta drugih ljudi na aerodromu, tako da pokušavamo da izbegnemo to, maksimalno koliko je moguće", rekao je Štimac.

Štimac je istakao i da to što se susret igra pred praznim tribinama neće značajno na igru rivala, ali da će i njegovom timu u takvom ambijentu biti lakše.

To je Real Madrid, oni su jedan od kandidata za osvajanje Evrolige i ne mislim da će to kod njih nešto mnogo da promeni. Možda će oni biti još opušteniji zato što igraju u toj trening atmosferi i igraju na svom terenu. Kao što bi bilo sada da mi igramo ovde u "Pioniru" protiv njih, bilo bi sigurno lakše. Tako da ne mislim da će to na njih mnogo uticati. Ali recimo, biće i nama lakše, mada nije tamo neka vatrena publika. Oni su favoriti, ali mi ćemo otići i dati sve od sebe", rekao je Štimac.

Utakmica između Real Madrida i Crvene zvezde igra se u sutra od 21 sat.