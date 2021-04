POKUŠEVSKI POVREĐEN NA TERENU! Loša vest: Srbin doživeo peh usred utakmice, moraće NA PAUZU (VIDEO)

Taman je Aleksej Pokuševski ušao u sjajnu formu, pokazao da ume i da ima sjajne fizikalije, a onda se povredio.

On je u meču sa Šarlotom probao da zakuca na vrlo efektan način, ali je tada išao preko svoje granice i posledice tog pokušaja oseća i dalje.

U porazu Oklahome od Filadelfije igrao je samo osam minuta i zbog povrede ramena je morao da napusti teren. Uspeo je da ubeleži samo 3 skoka i 1 asistenciju.

Bez njega Filadelfija je trijumfovala rezultatom 117:93, a trener Majk Dagno je posle meča istakao da je srpski košarkaš uprkos bolovima pokušao da izađe na teren.

- Probao je da igra, moram da mu čestitam na tome. Osećao je bol i pre meča, ujutru ćemo ga pregledati. Nadamo se da će biti bolje pre naredne utakmice - rekao je šef struke Tandera.

Kako su naveli iz ekipe, u pitanju su bolovi u ruci, ali o koliko ozbiljnoj povredi se radi trenutno nije poznato.

Poku is going to make me take heart pills tonight. pic.twitter.com/exIa1Hydqn