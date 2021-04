POKUŠEVSKI JE ISPISAO ISTORIJU NBA LIGE! Srbin je PRVI kojem je ovo pošlo za rukom još od Lebrona Džejmsa - Na terenu izveo MAGIJU (VIDEO)

Srpski košarkaš Aleksej Pokuševski, imao je novu zapaženu partiju u NBA ligi, ovoga puta u porazu svoje Oklahome od Toronta, koji je slavio sa 112:106.

Pokuševski je meč završio sa osam poena, sedam skokova, 5 asistencija i čak šest blokada!

Iako Pokuševskog nije služio šut, pošto je iz igre šutirao 4 od 14, od čega 0 od 8 za tri poena, on je uspeo da uđe u istoriju najjače košarkaške lige na svetu, i to po broju blokada!

Naime, Pokuševski je oborio rekord NBA lige sa 6 blokada, što je najveći broj za jednog rukija ove sezone, ali je i najviše ikada kada je u pitanju franšiza Oklahome.

Pokuševski je tako prestigao Serža Ibaku, koji je poslednji ruki koji je uspeo da upiše pet ili više blokada na meču, što je bilo 14. aprila 2010. godine.

Statističari su došli i do interesantnog podatka, da je Pokuševski prvi ruki od Lebrona Džejmsa još od 2004. godine, koji je na jednom meču imao više od pet poena, asistencija, skokova i blokada.

Thunder’s Aleksej Pokusevski is the first rookie since LeBron James in 2004 to register 5+ points, 5+ assists, 5+ rebounds and 5+ blocks.



The kid does it all.