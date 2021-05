BJELICA POGAĐAO TROJKE SA POLA, PUBLIKA U TRANSU: Majami se izbrukao, Srbinu cela hala skandirala da je MVP! (VIDEO)

Majami Hit nije ni senka onog tima iz prošle godine, ekipe koja je oduševila NBA i pridobila sve navijače na svoju stranu.

Sada su se mučili i u regularnom delu sezone, a u plej-of seriji sa Milvokijem su u problemu. Posle prvog meča u kome su pružili otporMajami ih jednostavno gazi!

MAJAMI - MILVOKI 84:113 (14:26, 22:23, 24:37, 24.27)

Ali uprkos porazu Majamija Nemanja Bjelica je imao sjajnu partiju! Sa 14 poena bio je treći strelac svog tima, a tome je dodao 4 skoka i 2 asistencije.

Pogotovo je impresivan bio njegov šut, a kada je pogodio jednu trojku sa skoro pola terena hala je proključala!

‼️‼️‼️‼️‼️OKAY B3LI‼️‼️‼️‼️‼️‼️ Nemanja Bjelica with DEEP three to cut it to a **-point game! #MILvsMIA #NBAPlayoffs #UnitedInBlack #HEATTwitter pic.twitter.com/G5HVPF1nD0

Do kraja meča nisu mogli navijači da budu zadovoljni partijom svojih igrača, ali je Nemanja Bjelica dobio potvrdu svoje dobre partije, pošto je nakon pogođenih slobodnih bacanja bio nagrađen skandiranjem cele hale!

Džimi Batler je imao 19, Bam Adebajo 17 poena i oni su jedini uz Bjelicu bili dvocifreni u ovom meču, dok je Milvoki sipao iz svih pozicija. Janis Adetokumbo je imao neverovatan dabl-dabl od 17 poena i 17 skokova, a Kris Midlton je nastavio da bude prvo ime ove serije sa 22 poena.

Džru Holidej je takođe imao sjajan meč pošto je uz 19 poena dodao i 12 asistencija. Majami je sada pred eliminacijom, pošto Milvoki vodi sa 3:0 u seriji.

MVP chants for Bjelica down the stretch is where Heat fans got tonight. The crowd brought it, the team did not. pic.twitter.com/TfONaM6fZp