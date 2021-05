'GOTOVO, JOKIĆ JE MVP!' Najatraktivnija sportistkinja sveta se ovako obukla zbog Nikole, pa snimkom raspametila sve!

Amerikanka Pejdž Sprinac se, pored golfa, bavi i promoterskim poslovima, a jedan od njenih zadataka tog tipa je i vezan za kladioničarsku kuću iz SAD.

Tim povodom je saopštila radosnu vest za sve one koji su se u tom lancu kladionica dosad kladili da će naš reprezentativni centar, vođa Denver Nagetsa, Nikola Jokić, biti proglašen za najkorisnijeg igrača NBA lige.

Obavila je to snimeći video-obaveštenje dok je nosila dres srpskog asa, a tom prilikom je rekla sledeće:

"Mi smo odlučili da uradimo nešto što se baš i ne čini. Ako pratite NBA, znate da Nikola Jokić ima neverovatnu sezonu, glavni je kandidat za MVP nagradu, iako imamo još mesec dana dok to ne bude ozvaničeno. Ipak, rešili smo da svakome ko je iz Kolorada, a ko se dosad kladio na to da će Jokić biti MVP, već sada bude isplaćen dobitak. Ne u vidu nekih bonusa, već - keš", objavila je Spiranac.

Colorado Bettors, your Hometown Sportsbook has you covered!



Nikola Jokic is the MVP - Plain & Simple. If you bet on Jokic at any point before today to win the award, we are paying your bet as a winner now. No need to wait any longer!@PaigeSpiranac breaks it down (CO Only)⏬ pic.twitter.com/lGiCx3VTh2