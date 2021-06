BRAVO, ORLOVI! Srbija razbila Dominikansku republiku! Dugo nisu igrali ovako napetu utakmicu, na kraju se sve dobro završilo!

Teži meč nego što se očekivalo odigrali su srpski reprezentativci na startu kvalifikacija. Srbija je meč otvorila serijom 6:0, a prednost je održavao Bjelica najpre kucanjem, a potom i trojkom.

Pokušavali su Dominikanci, ali ono što su ispratili u napadu nisu mogli na defanzivnom aspektu. Sjajno su kombinovali Teodosić i Petrušev, a srpski plej je poentirao uz zvuk sirene za plus osam na kraju prvog dela igre.

Odbrane nisu postojale ni u drugoj četvrtini, ali ni katastrofalni procenti šuta nisu Dominikance sprečili da stignu do izjednačenja. Čak 10 promašaja od 17 šuteva za dva i 3/11 za tri su imali u ovom periodu igre kada su stigli i do prvog vođstva.

22:05 - Meč je završen, pobeda Srbije! Na najbolji mogući način počinju naši košarkaši kvalifikacioni ciklus pobedom nad Dominikanskom republikom rezultatom 94:76.

22:01 - 40‘ Ishod utakmice je jasan – 76:94! Trojka Anđušića. Selektori polako iz igre vade najbolje igrače.

21:55 - 37‘ Teodosić, pa Petrušev dva puta – 74:89! Najpre je plej reprezentacije postigao trojku, da bi potom Petrušev pogodio u naredna dva napada uz to pokazavši sjajnu leđnu tehniku za 17 poena.

21:52 - 36‘ Dvocifrena prednost Srbije – 72:82! Pokrenuo je kontru Kalinić iz koje je poentirao Dobrić uz faul. Realizovao je i dodatno slobodno bacanje.

21:51 - 35‘ Grubi faulovi Dominikanaca! Slobodna bacanja za Micića, koji relizuje 1/2 – 72:79

21:49 - 35‘ Dabl-dabl Marjanovića! 18 poena i 10 skokova za srpskog centra.

21:45 - 34‘ Spora tranzicija Dominikanaca u odbranu – 69:78Micić u kontri pronalazi Kalinića koji postiže deveti poen.

21:43 - 33‘ Vraća Micić! Trojka MVP-ja Evrolige za 69:74.

21:42 - 32‘ Hladan tuš za Srbiju – 69:69! Nova trojka za Dominikance – Rohas.

21:41 - 31‘ Sjajan prodor Micića – 66:69! U prepoznatljivom stilu otvara srpski plej poslednji deo igre.

21:39 - 30‘ Kalinić za vođstvo Srbije – 66:67! Poentirao je iz kontre Kalinić za odlazak u četvrtu četvrtinu za poenom prednosti.

21:35 - 29‘ Tehnička greška Kaliniću! Zbog prigovora. Dominikanci realizuju slobodno bacanje.

21:34 - 29‘ Strašan faul Dominikanaca! Naleteo je Kastiljo na Kalinića. Nesportska greška.

21:30 - 28‘ Dominikanci u naletu – 64:60! Sjajno šutira Tores koji je na 15 poena. Srbija u problemu sa slobodnim bacanjima.

21:27 - 27‘ Dve brze trojke Dominikanske – 58:59! Umesto da se Srbija rezultatski odlepi stiže kazna sa druge strane.

21:25 - 26‘ Boban dominantan ispod obruča – 52:59! Najefikasniji je Marjanović u našim redovima sa 14 poena.

21:20 - 24‘ Bjelica za tri, ide! Povećava Bjelica vođstvo Srbije na plus pet.

21:19 - 24‘ Marjanović siguran za vođstvo Srbije – 52:54! Siguran sa linije za slobodna bacanja.

21:16 - 21‘ Dominikanci nastavljaju u istom ritmu – 50:48! Arauho pogađa šestu trojku za svoju ekipu, ali izlazi nepun minut kasnije zbog treće lične.

21:14 - 21‘ Počinje drugo poluvreme

21:00 - 20‘ Nerešeno na poluvremenu – 47:47! Najefikasniji u redovima Srbije je Boban Marjanović sa 10 poena, ujedno i jedini dvocifreni.Liz predvodi protivnika sa 16 poena.

20:58 - 20‘ Slobodna bacanja za Micića! Vodilo se računa da ostane što manje vremena na satu. Na 4,5 sekunde do poluvremena Micić ima slobodna bacanja.

20:54 - 20‘ Smanjuje Srbija – 46:45! Sjajan pas Teodosića za Marjanovića koji ostaje sam ispod koša.

20:51 - 18‘ Srbija gubi – 46:43! Nova trojka Dominikanaca za prvo vođstvo na meču.

20:50 - 7‘ Nesportska lična greška za Srbiju! Dominikanci imaju priliku da povedu.

20:47 - 16‘ Srbija ispustila prednost – 39:39! 16:8 za Dominikance u ovoj četvrtini.

20:43 - 14‘ Fantastično kucanje Solana! Naterao je selektora Srbije Igora Kokoškova da zatraži tajm aut.

20:39 - 12’ Micićev karakterističan prodor – 27:31! Prekida 6:0 seriju protivnika.

20:36 - Kraj prve četvrtine – 23:31

20:33 - 10‘ Teodosić uz zvuk sirene – 23:31! Pogađa srpski plej trojku na kraju prvog dela igre za plus osam.

20:30 - 8‘ Sjajno kombinuju Teodosić i Petrušev! Iskusni srpski plej proigrava MVP-ja ABA lige u dve uzastopne akcije.

20:28 - 7‘ Konvertuje Petrušev dodatno slobodno bacanje! Najpre je položio loptu uz faul za devet poena prednosti.

20:26 - 6‘ Prva trojka za Srbiju, ponovo Bjelica – 11:17! Deveti poen za krilnog centra Srbije.

20:22 - 4‘ Novo kucanje Bjelice – 2:10

20:21 - 4‘ Izlazi Arauho iz igre! Dominikanski košarkaš je verovatno lakše povređen, drži se za ruku dok napušta teren.

20:19 - 3‘ Kuca Dobrić! Sjajan potez košarkaša Crvene zvezde - 2:8

20:17 - 2' Serija Srbije na startu! Tri lagana koša naših igrača - 0:6

20:15 - Počeo je meč u Pioniru! Startna petorka 🇷🇸 Srbije protiv 🇩🇴 Dominikanske Republike:Micić, Dobrić, Bjelica, Kalinić i Marjanović

