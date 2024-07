Pokušali najveću prevaru u istoriji košarke! Učestvovali srpski trener i bivši igrač Mege! Svet je ostao u čudu! (VIDEO)

Košarkaši Gruzije i Filipina odigrali su meč A grupe kvalifikacija za Olimpijske igre, a utakmica je završena rezultatom 96:94 u korist selekcije koju sa klupe predvodi Aleksandar Džikić.

Međutim, ono što smo videli u završnici ovog duela je svojevrstan skandal, jedan od najvećih u istoriji ovog sporta.

Gruzija je imala prednost 96:93, a selekcija Filipina je imala dva slobodna bacanja.

Pogodili su prvo, a onda promašili drugo. Pre izvođenja drugog penala, selektor Džikić je vikao na svoje igrače da u slučaju promašaja postignu autokoš i meč odvedu u produžetak.

Yo, this was crazy.



Georgia needed to win by 19+ to advance to the #FIBAOQT semi-finals.



Goga Bitadze tried to put back a missed free throw on the OPPONENT’S basket to send it to OT and give them a shot, but missed.



Wow, man. pic.twitter.com/nygcjwiLNE