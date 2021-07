Maljković: Nedopustiv broj izgubljenih lopti

Selektorka košarkašica Srbije Marina Maljković kaže da je njen tim imao nedopustiv broj izgubljenih lopti u meču protiv Kanade.

Evropske šampionke do prvog trijumfa u grupi A došle su posle velike borbe protiv Kanade 72:68.

"Nedopustiv broj izgubljenih lopti, posebno jer nam je to je bio dogovor. To je važna stavka za naš napad. Znali smo da Kanada igra veoma agresivno, da tera protivnika što dalje od koša. Taj posao smo loše odradili. To me sigurno ne raduje, naprotiv. Čini me tužom, jer o tome pričama posle EP. To je nešto što hitno moramo da ispravimo, koliko god bila teška prva utakmica", rekla je Maljković srpskim novinarima u Tokiju.

"Olimpijske igre sa svakondevnim dešavanjima, koliko god je nama lepo što smo deo tima, što uživamo u medaljama i pobedama, jesu i faktor odvlačenja eneregije sa tvog prvobitnog cilja. Dobili smo na kraju veoma nezgodnog protivnika, koji nas je pobedio 2016. godine na OI u Riju . Idemo dalje, da pokušamo da se spremimo za ove dve utakmice", rekla je ona i pohvalila pristup u odbrani.

"Ispoštvali smo većinu stvari u odbrani, ali ovo su Olimpijske ige. Ono što se dogovorimo moramo da ispoštujemo. Faktor glava i spremnost igračaa da se iznesu stvari, to ovde na Olimpijskim igrama dolazi najviše do izražaja".

Osvrnula se i na sledećeg rivala Španiju, koji će u odnosu na Evropsko prvenstvo imati drugačiji sastav.

"Dve nove igračice i to dve važne. Mnogo razloga kod njih za revaš, pobedili smo ih u njihovoj kući. To ih mnogo boli, besni su na nas. Videli ste ratnički mentalitet Kanade, Španija će na njihov španski način biti duplo gora. Šta god bude bio dogovor protiv Španije, ako želimo da pobedimo, moramo da ispoštujemo do kraja te najvažnije stvari. Prosto, to rade šampioni", zaključila je Maljković.