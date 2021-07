ODBOJKAŠICE SRBIJE SILOVITOM IGROM OBEZBEDILE ČETVRTFINALE! Deklasirale Keniju i nastavile niz pobeda

Odbojkašice Srbije igraju protiv Kenije meč 3. kola A grupe na Olimpijskim igrama u Tokiju.

TOK MEČA

Selektor Zoran Terzić mirno sedi na klupi i to je možda najbolja slika dešavanja na terenu.

Terzić odmara nosioce igre, nema Maje Ognjenović, Milene Rašić i Tijane Bošković.

Srbija nema dostojnog rivala danas. Kenija samo na momente pravi probleme našem timu.

Posle rezultata 10:10 Srbija je počela da pravi razliku i za 26 minuta rešila i ovaj set u svoju korist.

3. SET

Kao i u prvom i drugom setu, i sada naš tim od starta kreće silovito.

2. SET

08:38 - Na dva poena do pobede

08:37 - Mini serija Kenije

08:35 - Kontrola meča. Blok Mihajlovićeve, 21:15.

08:26 - Prva prednost u 3. setuKenijke greše na servisu, 11:11.

08:25 - Bjelica drži priključak Srbije

08:18 - Neuspešan čelendž Kenije

08:17 -Kenijke povele. Posle prvog poena našeg tima, tri za Keniju 1:3.

08:06 - Srbija na +11

08:02 - Brankica nezadrživa

08:01 - Maja sigurna

1. SET

07:52 - Mini serija Srbije od 3:0Opet uspeva paralela Brankice Mihajlović, 3:1.Potom uspešan blok i malo sreće za Srbiju, 4:1.I odličan servis Mihajlovićeve za 5:1!

07:46 - Prvi set Srbija, 25:21!

07:38 - Buša odlično "skuvala"

07:37 - Brankica Mihajlović smečuje po paraleli, 18:12.

07:35 - Srbija na +6Odlična serija poena našeg tima, opet smo na +6.07:34 - Poen za poenBrankica Mihajlović uspešna, 14:10, ali Kenijke preko Emaniman uspevaju da smanje na 14:11.07:31 - Peti poen RašićeveMilena Rašić je precizna, 12:7.07:30 - As Aleksićeve!Maja Aleksić pogađa iz servisa, as za 11:6.07:30 - Opet +4Po vrhovima prstiju našeg bloka, prolazi to Kenijkama, smanjuju na 9:6.

Tijana Bošković prekida mini seriju Kenije, za 10:6.07:28 - Držimo prednostMaja Aleksić prolazi kroz sredinu, 9:3.

Mukuvilani smanjuje na 9:4, potom smeč Maje Ognjenović završava u autu, 9:5.07:26 - Šest poena prednostiKenijka Moin smečuje po sredini, 6:2.

Novi blok našeg tima za 8:2, trener Kenije traži tajm-aut.07:24 - Sjajan blok Maje AleksićBrankica Mihajlović smečuje za 5:1.

Dva puta smo se odbranili, pa sjajan blok Maje Aleksić, 6:107:23 - Odličan startPosle četiri vezana poena Srbije, Kenijke su osvojile prvi poen.07:22 - Srbija vodi 3:0Milena Rašić je donela prtva dva poena Srbiji, 2:0.

Kenijka Kipromo šalje loptu u aut, 3:0.07:21 - Meč je počeo07:20 - Ko sudi?Sudije meča su Hamid Alrusi iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i Sumi Moji iz Japana, čelendž sudija je Heike Kraft iz Nemačke.07:18 Meč uskoro počinje...

Naše devojke su favoriti na ovom meču i sve sem ubeldjive pobede Srbije bilo bi veliko iznenađenje.

Srbija nakon dva kola ima maksimalan učinak u grupi A. U prvom kolu savladale su Dominikansku Republiku, a u drugom su bile bolje od domaćina Japana.

S druge strane, Kenija nije osetila slast pobede na ovom turniru.

Srbija bi trijumfom na ovom meču overila plasman u četvrtfinale.

