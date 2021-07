BRONZOM U TOKIJU OPROSTIO SE OD SRBIJE! Nije imao novac da trenira košarku, vratio se na ulicu i postao basket ZVER (VIDEO)

Bulut, poznatiji pod nadimkom "Bullutproof", atraktivan je za autore zvaničnog sajta Olimpijskih igara koji su se podsetili intervjua vođenog u oktobru 2020. koji su radili sa njim. Dušan je još tada govorio o odrastanju na ulicama Novog Sada, na Limanu, koje su ga učinile onim što je danas.

- Odrastanje je bilo teško za mene, ali i zabavno jer možeš da radiš mnogo toga i prođeš nekažnjeno u vreme kada se Jugoslavija raspadala. Sve je bilo dobro jer sam imao puno drugara. U svakom bloku je bio teren za košarku, a ti tereni su bili pravljeni za druženje. Obično bi smo igrali košarku, nekada i žmurke, fudbal... Družili smo se i zabavljali, bilo je to normalno detinjstvo - istakao je Bulut.

U šestom razredu osnovne škole znao je da želi da postane profesionalni košarkaš. Tada se i preselio sa jednog kraja Limana na drugi i promenio školu u kojoj je počeo da igra košarku.

- Kliknulo mi je u glavi da hoću da budem košarkaš. A tada sam kao i svaki drugi dečak samo želeo da igram u NBA ligi i zbog toga sam se posvetio košarci - kaže Bulut.

Ipak, roditelji nisu imali para da mu plaćaju treninge, pa je tokom leta igrao košarku napolju. Kada bi zahladilo od novembra do februara skupili bi mu nekako za igranje u dvorani, da se ne bi smrzavao, ali je već tada bilo jasno da ga basket više zanima.

