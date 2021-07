SKANDAL ŽURKA SLOVENACA U OLIMPIJSKOM SELU: Dončić i društvo bančili uprkos rigoroznim kovid merama, društvo im je pravila ONA!

Naime, Luka i još nekoliko slovenačkih košarkaša snimljeno je kako tokom OI u Tokiju, u potpuno opuštenoj atmosferi, konzumira alkohol, igra poker i uživa u nagrilama!

Španski "El Mundo" je objavio ovu vest pod naslovom "skandal u Olimpijskom selu" pošto je španska košarkašica Kristina Ouvinja na Instagram stori okačila delić atmosfere iz Olimpijskog sela i time "zabiberila" selekciji Slovenije.

Spain women basket player Cristina Ouviña publishing stories on poker+vodka jointly with Luka Doncic and Slovenia national team.



Storm on Doncic & co. ongoing for breaking bubble rules.



Ahah why?!

Anybody really think that athletes in village don’t meet and party?!?#Tokyo2020 pic.twitter.com/PGTqGu6AeT