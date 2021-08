MISLIO JE DA VREDI MNOGO VIŠE! On je najveći gubitnik u istoriji NBA! Odbio je ponudu od 112.000.000 DOLARA, a evo za koliko sada igra!

NBA as Viktor Oladipo definitivno je jedan od najvećih gubitnika u ligi.

Indijana je Oladipu prošlog leta ponudila 112 miliona dolara za četvorogodišnji ugovor, međutim, američki košarkaš je glatko odbio ponudu, jer je verovao da u drugom klubu može da dobije mnogo više novca.

Otišao je u Hjuston, koji je nakon odlaska Hardena počeo da formira novi tim i želeli su da Oladipo bude jedan od lidera. Ponudili su mu ugovor na dve godine vredan 45 miliona dolara, međutim, Amerikanac je odmah odbio.

Hjuston je odmah prosledio Oladipa u Majami u zamenu za Kelija Olinika, Averi Bredlija i pika na draftu. Odmah po dolasku u Majami nesrećni Oladipo je teško povredio koleno i sezona je za njega bila završena.

