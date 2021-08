DECA PLAČU OD SMEHA JER JOKIĆ NE UME DA ZAKUCA! 'Jeste me IKADA videli to da radim?' Nikola nasmejao najmlađe (VIDEO)

Srpski košarkaš Nikola Jokić je proglašen za najboljeg igrača NBA lige prethodne sezone, ali se navijači često šale na njegov račun i ističu da atletski uopšte ne podseća na ostale superstarove.

Nije brz, skočan ili mišićav, a nećete ga videti ni kako u kontri zakucava loptu pošto ju je prvo probacio kroz noge. Tako je u jednom razgovoru sa mladim košarkašima dobio "zadatak" da zakuca loptu, a onda je Jokić još jednom pokazao da ume da bude vrlo zabavan...

"Ne mogu da je zakucam momci!", branio se Jokić.

"Samo je zakucaj!", vikala su deca na srpskog centra.

"Jeste me ikada videli kako igram? Ja nikad ne zakucavam...", rekao je Somborac.

Ipak, nakon nagovaranja, ipak je pokušao da zakuca loptu u koš, ali ju je umesto toga namerno "zaglavio", što ih je posebno nasmejalo... Moraće da sačekaju NBA sezonu kako bi videli Jokićeva zakucavanja, a tokom prethodne je i to postao deo njegovog repertoara, pa je tako imao 45 zakucavanja.

