SELEKTORKA SRBIJE NA KLUPI FRANCUSKE? Maljković nije isključila mogućnost da preuzme vicešampiona Evrope

Selektorka Srbije Marina Maljković mogla bi da zameni Valeri Garnije na klupi reprezentacije Francuske, prenose tamošnji mediji.

U intervjuu koji je dala za ugledni francuski list "L'Ekip" Marina nije isključila tu mogućnost, ali tvrdi da nije bilo zvaničnih razgovora o tome.

"Govorim samo o zvaničnim stvarima. Nisam zvanično razgovarala ni sa kim. Danas vam na to ne mogu odgovoriti. S druge strane, nije tajna, ako me pitate o emocijama, to su uvek Srbija i Francuska, Francuska i Srbija, kako želite. Moj život kada nisam u klubu, svodi se na 50 odsto Pariz i 50 odsto Beograd", rekla je Maljkovićeva.

Marina Maljković je ovog leta sa selekcijom Srbije osvojila zlatnu medalju na Evrobasketu, nakon što su njene izabranice u finalu savladale upravo Francusku. U borbi za bronzu u Tokiju sastali su se isti rivali, a slavila je Francuska.

Autor: