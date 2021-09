NIKAD OBJAVLJENA FOTOGRAFIJA! Pogledajte prizor iz crkve kada je Duda Ivković krstio sina NAJUSPEŠNIJEG TRENERA DANAŠNJICE! (FOTO)

Mnogi nisu znali kakvi su im kumski odnosi. Sada je u javnost izašla slika sa krštenja sina Željka Obradovića Đorđa, kojem je kumovao upravo Dušan Ivković.

Željko Obradović na oproštaju Novice Veličkovića nije mogao da priča o Dušanu Ivkoviću.

- Još jednom, mnogo mi je žao što sam jutros dobio tragičnu vest. Ne bih mnogo da pričam o mom i Dudinom odnosu, to je opšte poznato. Mislim da je Partizan uradio sve da se večeras oprosti od Dude na dostojanstven način. Naravno, nije zadnji put, već će biti oproštaja i u budućnosti. To je čovek koji je dao mnogo toga Partizanu.

#RIPDuda the Godfather (a photo thread)



Dusan Ivkovic was the Godfather of many legendary teams and stars of European basketball. Thanks to https://t.co/CDyWdfww3k we have the photos to prove it, starting with Duda being literally the godfather of Zoc's son, Djordje Obradovic pic.twitter.com/npVclNbbJC