JOKIĆ JE NAJBOLJI NA SVETU: Amerikanci izvukli neverovatan podatak! MVP-u NEMA RAVNOG

Tako je izvučenpo zanimljivo poređenje plus minus skora, koji se računa tako što se gleda koji rezultat ekipa postiže sa i bez nekog igrača na terenu, a Nikola tu ima skor od plus 80 poena. To znači da su Nagetsi sa Jokićem na terenu u dosadašnjem delu sezone dali 80 poena više nego što su primili.

Posle njega najbolji u ligi su Donovan Mičel iz Jute koji ima skor +74, a odmah iza je Kajl Lauri koji se sjajno uklopio u Majami i sada je na +73. Defanzivni specijalac Pi Džej Taker je na +70, a Jokićev saigrač Eron Gordon je na +69.

Bojan Bogdanović je stigao do +66, što je više od igrača poput Džimija Batlera i Stefa Karija, koji su odmah ispod njega na listi.

After the first two weeks of the season, Nikola Jokić currently leads the NBA in raw plus-minus.



The top 10:



1. Jokić, +80

2. Mitchell, +74

3. Lowry, +73

4. Tucker, +70

5. A. Gordon, +69

6. Bojan, +66

7. Jimmy, +63

8. Herro, +61

9. Hassan Whiteside, Monte, and Steph, +60