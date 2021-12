LEBRON DŽEJMS POZITIVAN NA KORONU! Dejvis otkrio u kakvom je stanju prva zvezda tima!

Džejms je propustio utakmicu protiv Sakramento Kingsa i nalazi se u zdravstveno-sigurnosnom protokolu NBA lige, što u prevodu znači da ima koronu.

Prema novim pravilima takmičenja igrači koji su vakcinisani ulaze u kovid protokol samo u slučaju da imaju pozitivan test na virus, a oni koji nisu vakcinisani i u slučaju da su bili u kontaktu sa zaraženom osobom.

Anthony Davis said he spoke to LeBron James and he told him he was asymptomatic.