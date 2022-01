OBRADOVIĆ TRAŽI OZBILJNU IGRU PROTIV MEGE: Kao i svaki tim i oni zaslužuju respekt

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović rekao je da njegova ekipa mora ozbiljno da odigra i da na pravi način pristupi utakmici protiv Mege, koja dolazi u sklopu teškog rasporeda.

"Imaćemo danas trening, pokušati da reagujemo. Kako to obično biva, trudićemo se da uradimo najbolji skauting, da postavimo utakmicu i probamo da igramo ozbiljno. Kao i svaki tim i oni zaslužuju respekt. To su mladi igrači koji uvek imaju veliku želju da igraju, da se takmiče, da pobedjuju i mislim da je to prva stvar koju moramo imati. Da pristup utakmici bude kakav je bio protiv Hamburga", rekao je Obradović, preneo je klupski sajt.

Košarkaši Partizana igraju u četvrtak od 17 časova u hali "Aleksandar Nikolić" protiv Mege, utakmicu 13. kola ABA lige, koja je trebalo da se igra 27. decembra, ali je tada odložena zbog korona virusa u ekipi Mege.

Crno-beli će tu utakmicu igrati samo 42 sata od meča sa Hamburgom, koji su sinoć dobili sa 102:77 u Evrokupu.

Obradović je naveo da će igrati isti igrači kao u duelu protiv Hamburga, pošto će kapiten Rade Zagorac imati kontrolni pregled.

Centar Partizana Balša Koprivica rekao je da će ekipa pokušati da se odmori i pripremi za meč.

"Pripremićemo se za njih. Imaju mladu ekipu, mnogo talentovanih igrača, tako da ćemo za njih biti spremni. Pokušaćemo da odmorimo što više možemo i da pripremljeni dočekamo tu utakmicu", neveo je Koprivica.

