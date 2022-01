PARTIZAN IZAŠAO IZ KRIZE! Sjajni Koprivica vodio crno-bele do trijumfa u Novom Mestu (VIDEO)

Košarkaši Partizana savladali su Krku u Novom Mestu rezultatom 79:63 (23:11, 16:19, 17:10, 23:23), u okviru 18. kola ABA lige.

Crno-beli su ovim trijumfom u Sloveniji izašli iz mini-krize u kojoj su bili posle poraza od Mege i Turk Telekoma, dok je Krka sa druge strane doživela deseti vezani poraz u ABA ligi.

Ekipa Željka Obradovića je odlično započela meč, odmah stekla osetniju prednost (8:2), a do kraja prve četvrtine je došla i do dvocifrene razlike (23:11). Start druge deonice je takođe pripao "parnom valjku" koji se odlepio na +15, ali je do kraja poluvremena Krka uspela da se vrati na jednocifren minus (39:30).

Prva polovina treće četvrtine je bila ujednačena, ali je Krka uspela i tu da smanji razliku i da dođe do 'minus sedam', ali je do kraja četvrtine Partizan zaigrao bolje i uoči poslednjih deset minuta je vodio 56:40. Na kraju, u poslednjoj deonici je Krka imala nekoliko naleta, ali ni u jednom trenutku nije zapretila gostima iz Humske.

Posle ove utakmice, Partizan je na skoru 17-3, dok se Krka grčevito bori za opstanak pošto je ostvarila tri pobede i doživela je neuspeh 13 puta.

Autor: