Obradović: Važna pobeda, čestitam igračima

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović bio je zadovoljan posle važne pobede protiv Andore.

Crno-beli su večeras u 13. kolu Evrokupa savladali Andoru 95:70 na domaćem terenu.

"Pobedili smo tim koji igra dobru kosarku, što je razlog više da budemo zadovoljni. Igrali smo veoma dobro. Čestitam mojim igračima", rekao je Obradović na konferenciji za medije posle meča.

"Imali smo tri izvanredna treninga, što sam rekao i pre ove utakmice. Večeras smo igrali na način na koji smo trenirali. Samopouzdanje u šutu, odbrani i u svemu se dobija kroz dobar trening. Moramo da nastavimo sa dobrim treningom. Zaista želim da čestitam ekipi što je bila koncentrisana. Imamo mi tu još nekih problema koje ćemo da objasnimo igračima", rekao je Obradović i dodao:

"To su pre svega neki detalji iz odbrane. Napad takođe, bilo je situacija u kojima je protok lopte mogao da bude bolji. Posledica tih ubačenih trojki je to što smo imali dobar raspored na terenu. Druga važna stvar što smo išli na skok. Andora je bila limitirana na viskim igračima, a mi smo to iskoristili".

Važna pobeda za nas, imamo još jednu utakmicu do Kupa i moramo da probamo da budemo zdravi i spremni za Kup, koji ćemo igrati sa velikim ambicijama, rekao je Obradović.

Obradović se zahvalio navijačima na fantastičnoj podršci.

"Mislim da ovakvu podršku nema nijedan klub u Evropi. Moramo toga da budemo svesni, da damo na svakoj utakmici preko maksimuma. Oni to zaslužuju", zaključio je Obradović.