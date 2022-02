ZVER NA TERENU! Nikola Jokić ove sezone beleži 26 poena, 13,8 skokova i 7,9 asistencija i trenutno je vodeći u MVP trci

Krenula je borba za MVP titulu koja je još uvek u rukama Nikole Jokića.

Srbin je ljubomorno čuva i ne želi nikome da je preda. Nikola ove sezone beleži 26 poena, 13,8 skokova i 7,9 asistencija i trenutno je vodeći u MVP trci, ispred Janisa Adetokumba i DŽoela Embida, ako se gledaju statistički podaci.

Bil Simons, osnivač i novinar "Ringera" i nekadašnji član ESPN-a, smatra da će centar Denvera biti MVP NBA lige i za sezonu 2021/22.

- Glavna stvar ove sezone je to što je Jokić najbolji, a niko ne priča o njemu. On ima prosek od 26/14/8 na 57% iz igre, na granici je 57/40/80 procenata iz igre i njegova ekipa je na skoru 33-25, jednu pobedu manje od Filadelfije. Dok ulazimo u Ol-star pauzu, on je bez dileme za mene MVP. Vidim da ga većina ima na trećem mestu iza Embida i Adetokumba, ali po mom mišljenju on je MVP - rekao je Simons u svom podkastu i dodao da Jokić igra bez drugog i trećeg najboljeg igrača svoje ekipe.

Denver su razorile povrede, a ekipa se nalazi duboko u zoni plej-ofa zahvaljujući Srbinu, što mu još više daje na značaju.

- Pogledajte s kim igra: Eron Gordon, Vil Barton, Monte Moris, Kampaco... - poentirao je Simons, a šta će odlučiti NBA liga, teško je predviditi, ali po nekim nagađanjima prekookena DŽoel Embid ima najviše šansi, jer su Adetokumbo i Jokić se već kitili tim laskavim priznanjem.

Podsećanja radi, Nikola Jokić bio je MVP prošle sezone, sa 26,4 poena, 10,8 skokova i 8,3 asistencija po utakmici u proseku, uz šut iz igre 60% i odigrao je svaku od 72 utakmice u sezoni 2020/21.

Autor: