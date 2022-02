KAD MVP SLAVI! Nikola Jokić je proslavio rođendan, a evo zbog koje SRPSKE PESME je pao u trans

Naravno da su čestitke pristizale iz svih delova sveta jer su njegovi brojni obožavaoci želeli da budu deo "proslave".

Nikola Jokić je u noći između subote i nedelje imao obaveze na Ol-staru, ali pred izlazak na parket njegov Denver se potrudio da mu ulepša divan dan.

Pustili su mu video sa porukama navijača, Somborac se oduševio, a njegovu najvatreniju reakciju je izazvala pesma "Srećan ti rođendan, sunce moje drago".

Ko je sve i na koji način čestitao Nikoli rođendan, pogledajte u videu!

Nuggets Nation, you had our birthday MVP cheesing the whole video🥲



Happy Birthday, Nikola! pic.twitter.com/OBCy9MZnbR