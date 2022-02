SRPSKI KOŠARKAŠ ZAROBLJEN U UKRAJINI: Moli za pomoć, ne može da izađe iz ratne zone! DRAMA!

Ruske vojne snage napale su Ukrajinu i situacija je veoma, veoma ozbiljna. Ceo svet prati deševanja na istoku Evrope, a u tom haosu našao se i jedan Srbin. Reč je o Aleksandru Zečeviću, košarkašu Harkova.

Pokušavam da izađem iz ove zemlje - napisao je na Instagramu Zečević, uz fotografiju jednog od puteva u Ukrajini.

Košarkaška karijera je ovog Futožanina vodila od Amerike, preko Slovačke do Harkova.

- Mi smo imali četiri stranca, Amerikanca u klubu i svi oni su otputovali sinoć iz Kijeva za Ameriku. Ja sam trenutno jedini stranac u klubu. Stalno sam u kontaktu sa našom ambasadom, kao i moj klub. Pratimo situaciju, ako se ona pogorša, klub je napravio plan evakuacije, da me evakuišu na bezbedno mesto", rekao je Aleksandar Zečević pre sedam dana.

Njegova porodica bi želela da se on, ipak, vrati kući. Košarkaš je pre nekoliko dana bio ubeđen da će se situacija smiriti, što nažalost nije bio slučaj.

- Moja porodica želi da sednem u prvi avion, čak je i otac hteo da dođe ovde i da me pokupi, da bukvalno dođe u grad i da me odveze kući, ali zajedno sa ambasadom i sa mojim agentom i mojim klubom pokušavamo da smirimo situaciju kod kuće i u familiji, da će sve biti ok - priča Zečević.

Sada i sam Aleksandar pokušava na sve načine da napusti Ukrajinu, što se vidi iz njegove objave na društvenim mrežama, nadamo da će mu već u toku dana to poći za rukom.