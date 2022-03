DONČIĆ SRUŠIO LEJKERSE: O njegovom potezu bruji ceo NBA! (VIDEO)

Slovenački as je postigao 25 poena u pobedi svoje ekipe.

Košarkaši Dalasa savladali su Los Anđeles Lejkerse rezultatom 109:104.

Maveriksi su do pobede došli sjajnom igrom u završnici meča pošto su gubili rezultatom 100:94, ali su serijom od 11 vezanih poena preuzeli prednost i uspeli su da trijumfuju na ovom meču.

Najefikasniji u pobedničkoj ekipi bio je Luka Dončić sa 25 poena, sa 22 poena se istakao i Džejlin Branson. Fini – Smit je ubacio 16, Dinvidi je imao 14 i devet asistencija, dok je Pauel stao na 13. Boban Marjanović nije ulazio u igru.

Što se tiče Lejkersa, Lebron je imao 26 poena i 12 skokova, Karmelo Entoni je dodao 20, Monk je imao 17, Vestbruk 12 poena i osam asistencija, a Džonson 11 ubačenih poena.

CAN’T BELIEVE LUKA DONCIC DID THIS 👀



pic.twitter.com/s2G3TXS49t