PROCURILA HIT FOTKA JOKIĆEVOG BRATA: Evo šta je radio Strahinja dok je Nikola pisao istoriju NBA! (FOTO)

Srpski as se pojavio na meču sa Memfisom sa novim imidžom, a zatim je uradio nešto što niko pre njega nije uspeo.

Jokić je upisao dabl-dabl sa 35 poena i 16 skokova, uz 6 asistencije. Time je uspeo da postane jedini čovek u istoriji NBA lige koji je za jednu sezonu nakupio 2.000 poena, 1.000 skokova i 500 asistencija. Od 1946. godine otkako postoji NBA to nije pošlo nikome za rukom.

Svaki uspeh Nikole sa tribine prati njegova porodica, pre svih braća. Na pomenutom meču deo pažnje je privukao njegov brat Strahinja. On je uslikao selfi kada je njegov brat došao do ovog statističkog jubileja. Slika je završila na internetu tako što je jedan navijač koji sedi iza braće Jokić poslao fotografiju Majku Singeru, jednom od najpoznatijih NBA novinara koji prate Denver Nagetse.

Got an e-mail from a loyal reader (shoutout Mickey) who sits behind the Jokic brothers at games. This picture of Strahinja, Nikola’s brother, was included. Very cool and proud moment for the family. pic.twitter.com/6yFmsMC1TK