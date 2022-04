SRBIN IZAZVAO HAOS: Nikola Jokić u žiži američke javnosti

Nikola Jokić je, kako se ligaški deo NBA sezone brzo primiče kraju, sve više u centru pažnje američke košarkaške javnosti.

Koliko se o njemu ovih dana oglašavaju NBA novinari koji glasaju za najkorisnijeg igrača lige (MVP) - i ne čudi.

Podsetimo, i u prošloj utakmici Denvera Jokić je iznova bio apsolutno najbolji igrač, i to u važnoj utakmici u kojoj je mogao da se izbor plej-of, a doživljen je bolan poraz od San Antonija. Pa opet, kada neko, "tek tako", premaši 40 poena na jednoj utakmici, a to ostane u senci ostalih priča o njemu, onda to dovoljno nagoveštava koliko je u pitanju poseban košarkaš.



A toliko je poseban, da su sada javno počeli da se svađaju američki novinari, baš zbog Jokića.

Not often I get my new fantasy football name before May. This year, we’re going with “The fetishizers.” https://t.co/bnR3FdjIZS — Mike Singer (@msinger) 06. април 2022.

Srbin je i ove sezone kandidat za MVP nagradu. Po nekima - neprikosnoven favorit (slažu se s time i kladionice ovih dana), a po nekima, nezasluženo se stavlja u prvi plan.

Ovi drugi bi, radije, da igrači koji oni svakodnevno prate, recimo DŽoel Embid iz Filadelfije, ili Janis Adetkoumbo iz Milvokija, budu laureati, pa su ovih dana počeli da "pucaju iz svih oružja" na Jokića, kako bi obezvredili njegova nestvarna dostignuća.

Te "strelice" najčešće upućuju novinari iz Filadelfije, kojima je Embid prirastao srcu, pa je tako jedan od njih Majk O'Konor poručio sledeće

- Embid je ove sezone bolji igrač u boljem timu, sa mnogo boljom pričom od Jokića, ali izgubiće ubedljivo jer NBA mediji prave fetiš od gomile statistike koju čak ne mogu ni da objasne.

Apparently it’s open season on Jokic in Philadelphia. These tales keep getting worse and worse. It’s honestly slightly shocking how many credentialed people are making comments like this. https://t.co/oZdVzEBLxo — Swipa (@SwipaCam) 07. април 2022.



Na ovu objavu bivšeg novinara čuvenog "Atletika", koji sada radi na jednom podkastu, reagovali su mnogi koji smatraju da je Jokić sa pravom glavni kandidat za MVP nagradu.

Bilo je tu duhovitih poruka, poput one koju je uputio Majk Singer, novinar Denver posta, a svojevremeno NBA urednik u "Ju-Es-Ej Tudej":

- Ne dešava se često da za moju fantazi NFL ekipu smislim novo ime pre maja, ali ove godine idemo sa "fetišizerima".



Međutim, neki novinari kojima su Denver Nagetsi "svakodnevica", bili su oštriji, kao što je to slučaj sa Erikom Gudmanom, sa "Majl haj sportsa":

- Evo jedne statistike koju bi mogao da razumeš. Jokić će postati prvi NBA igrač u istoriji koji je ubacio 2000 poena, imao 1000 skokova i 500 asistencija u jednoj sezoni. Da li ovo možeš da razumeš? I, otkad je to "bolja priča" sastavni deo jednačine koja odlučuje o MVP nagradi?



Iz Filadelfije je ovih dana bilo još napada na srpskog asa.

Recimo, novinar Eliot Šor-Parks je odlučno poručio:

- Jokić ne zaslužuje nijedan glas za prvo mesto u MVP trci. Ispred njega treba u glasanju da budu i Embid, i Janis, i Morant, i Buker.



Jutjuber "Svajpa", koji neretko pravi emisije baš o Nagetsima i Jokiću, odgovorio je ovako:

- Očigledno je u Filadelfiji otvorena sezona lova na Jokića. Ove priče postaju sve gore i gore. Iskreno, pomalo je šokantno kako ljudi koji su imali nekakav kredibilitet komentarišu stvari na ovakav način.

Ovakvih, a i sličnih "napada i odbrana" Jokića ima u svakom kutku sportskog dela američkog interenta.

Ipak, minule noći je jedan od najuglednijih glasača za MVP nagradu, DŽon Holindžer, urednik "Atletika", vrlo temeljno obrazložio pretplatnicima tog sajta zašto će glasati za Jokića kao najkorisnijeg igrača u sezoni 2021/2022.

On, naravno, nema nikakav "odlučujući glas", ali je veoma poštovan, što samo osnažuje šanse srpskog centra da, drugi put u nizu, bude i zvanično proglašen najboljim košarkašem najjače košarkaške lige na svetu.



Nikola Jokić ove sezone u NBA ligi ima fantastične proseke: postiže 27 poena po utakmici, ima 13,7 skokova po takmičarskom nastupu i 7,9 asistencija.

U prošloj, sezoni kada je dobio MVP nagradu, za koju je i sada kandidat, Jokićevi proseci su bili 26,4 poena, 10,8 skokova i 8,3 asistencije po meču.

Denver nagetsi sledeći meč igraju u petak, tri sata iza ponoći po našem, srednjoevropskom vremenu, kada će ugostiti ekipu Memfisa.

Jokić i saigrači, sa učinkom 47-33, trenutno zauzimaju šesto mesto u Zapadnoj konferenciji, a njihov naredni rival, "griziliji", trenutno je drugi na "zapadu", sa 55-24.

Podsetimo, samo za šest najboljih ekipa iz obe konferencije ima sigurnih mesta u plej-ofu, dok timovi od sedme do desete pozicije moraju u tzv. "plej-in turnir", svojevrsno doigravanje da bi se u onom "glavnom" delu sezone učestvovalo.

Iza Denvera je Minesota, sedma, sa 45-35 i jedino je dve pobede, te dva poraza Nagetsa od kojih je bolja u međusobnim utakmicama, vode direktno u plej-of.

