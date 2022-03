GOSPODIN! ZBOG OVOGA JE JOKIĆ MVP: Pitali ga za Embida, a Nikola je dao džentlmenski odgovor! (VIDEO)

Srpski košarkaš Nikola Jokić osvojio je MVP nagradu prošle sezone pošto je briljirao u dresu Denvera, a dobio je najviše glasova iako nije toliko zanimljiv medijima, o društvenim mrežama da ne pričamo...

Nije tajna da se kod Jokića najviše ceni košarkaški kvalitet, ali i ljudski. Svi njegovi saigrači ga hvale kada god stignu, podsećaju da je dobar i učtiv, uz to i duhovit, pa tako ni karakter ne bi trebalo izbaciti iz važnog elementa za MVP-a. Ta njegova strana ličnosti ponovo je "isplivala" kada se povela priča o njegovom ljutom rivalu.

Džoel Embid je možda najveća konkurencija Nikoli Jokiću za MVP priznanje, a na kraju bi moglo da odluči koji tim - Denver ili Filadelfija - bude imao više pobeda.

Dok se Embid trudi da sebe "izgura" na prvo mesto u MVP trci, Jokić je ostao potpuno skroman i svoj.

“He’s a great player, great.

Like for real, great, great player.

He can do everything on the floor, controlling the game.

He is in conversation for MVP and the best player in the league. He’s so dominant”



-Nikola Jokic on Joel Embiid 🔥🔥 pic.twitter.com/7wJ2paQ8p6