MIŠKO RAŽNATOVIĆ ZAGOLICAO MAŠTU NAVIJAČA: Da li ova objava znači da će Jokić igrati za Srbiju?

Poznati košarkaški menadžer Miško Ražnatović koji je agent Nikole Jokića zagolica je maštu navijača objavom na Instagramu.

On je na Instagramu okačio fotografiju centra Denvera u dresu reprezentacije Srbije, čestitavši mu na MVP nagradi koju je dobio drugi put zaredom.

- Istorijski uspeh za Nikolu Jokića, koji je po drugi put zaredom izabran za najboljeg igrača sveta – MVP-a NBA lige - napisao je Ražnatović.

Najbolji igrač najjače lige na svetu je 9. maja dobio vredno priznanje, a Miškova objava je stigla 14. juna. S obzirom na to da je Nikola u dresu Srbije, mnogi su to povezali sa tim da bi centra Denvera mogli da gledamo na Evrobasketu koji se igra od 1. do 18. septembra.

