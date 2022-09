HOLANĐANI NISU ZNALI ŠTA IH JE SNAŠLO! 'Orlovi' pripredili spektakl u Pragu - DOMINIRALI TOKOM CELE UTAKMICE!

Orlovi su poleteli! Srbija je u prvom kolu Evropskog prvenstva pobedila Holandiju sa 100:76.

U fanatastičnoj atmosferi koju je priredilo nekoliko hiljada navijača Srbije, izabranici Svetislava Pešića došli su do prve pobede na Evrobasketu.

Naravno, ne možemo da ne pomenemo sramno suđenje. Posebno prema Nikoli Jokiću za koga arbitri nisu imali ni trunku respekte! A, pričamo o najboljem igraču sveta.

Nije rival bio neko ko je parametar za neke ocene, ali svakako da raduje ono što smo videli u 40 minuta košarke. Pre svega napadačka igra Srbije bila je na izuzetno visokom nivou. Kada su Jokić i Micić bili na terenu, nije bilo nikakvih problema da dođemo do poena... Bez njih dvojice, već smo malo "štucali". No, dobro. Ponavljamo, ovo nije neki parametar za dalje.

Odbrana mora svakako da bude bolja. Holanđani su u nekim situacijima prelako dolazili do poena. Verujemo da će to biti daleko ozbiljnije kada na drugoj strani budu jače reprezentacije.

Jokić se nalazi u fanatastičnoj formi i to može da nas sve raduje. Ubacio je .. poena i to sa neverovatno lakoćom. Micić takođe besprekorno razigrava tim. Šut je dobar, dalekometražni hici biće veliki adut za "Orlove" na ovom takmičenju.

Evo kako je izgledao tok meča:

ČETVRTA ČETVRTINA

38. minut - Raste prednost Srbije, Marinković trojkom nam donosi najvećih plus 20 - 92:72.

36. minut - Ristić ima sada dobre minute, vezuje pet poena - 85:72.

34. minut - Vraća se Micić i odmah sledi asistencija. Ristić je to iskoristio - 82:72.

33. minut - Bez Jokića i Micića ne ide to kako bi želeli. Holanđani tada smanjuju prednost. Trojka Jaramaza sa zvakom sirene vrađa Srbiji dvocifrenu prednost - 80:69.

Now you see Micic, now you don't 🧙‍♂️#EuroBasket x #BringTheNoise



📺 https://t.co/XA74Vl1szW pic.twitter.com/8LHZEdN7fI