RESTRIKCIJA NEĆE BITI, ALI MORA DA SE ŠTEDI: Ministarstvo energetike izašlo sa predlogom mera uštede struje tokom predstojeće zimske sezone

Naporno radimo na finansijskim merama, koje ćemo predložiti za uštedu električne energije. Srbija je, samo juče, uvezla četiri gigavata električne energije, za 2,4 miliona evra.

To znači po 530 evra po megavat-satu, a prodajemo na našem tržištu po 41 evro, to je 14 puta manje. To ne može da izdrži niko, a još je leto. Ovo je juče izjavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Kako je dodao, naporno rade, i Ministarstvo energetike i svi u njenom kabinetu, ali i premijerkinom, na merama koje će predložiti, za finansijske efekte, za uštedu električne energije, za domaćinstva, a onda će videti i za kompanije.

- Tek sada su počeli da se podižu hidropotencijali - istakao je Vučić.

- Ali kada se obradujemo kiši, posle suše, dođu problemi na kopovima. Biće teško leto, još teža jesen, a najteža zima. Borićemo se zajedno i verujem da ćemo sve to prevazići.

Ministarstvo energetike donelo je juče predloge preporuka za državnu upravu, lokalne samouprave, preduzeća u državnom vlasništvu, privredu i domaćinstva, za smanjenje potrošnje električne i toplotne energije.

Građanima se savetuje da koriste bojler samo kada je potreban i da termostat podese na temperaturu do 60 stepeni Celzijusa. Kada je reč o rashladnim uređajima, da frižider podese na četiri stepena, a zamrzivač na -18 stepeni. Razumno treba koristiti i grejne uređaje. Tokom dana sunce da se koristi što više za osvetljenje, kao i za zagrevanje prostora u grejnoj sezoni. Tokom noći spustiti roletne i navući zavese neki su od preporuka resornog ministarstva energetike.

Domaćinstvima se preporučuje da koriste mašine za pranje sudova i veša tek kada su pune, jer je tako energetski mnogo efikasnije. Treba izbegavati sušenje veša u mašinama, već da se to radi na vazduhu. Veš prati na nižim temperaturama. Kod pripremanja hrane, treba kuvati u poklopljenoj posudi, jer se tako štedi do 20 odsto energije. Onda, kada voda proključa, ringlu treba smanjiti na najnižu temperaturu, pri kojoj će voda nastaviti da vri. Tako se štedi i do 60 odsto struje. Najekonomičnije kuvanje se obavlja u ekspres loncu. Ukoliko se rerna isključi 10 minuta pre kraja pečenja, može se uštedeti još 20 odsto električne energije.

Treba voditi računa i o rasveti u domaćinstvima. Gašenje svetla u prostorijama u kojima se ne boravi, zamena sijalica i stavljanje LED, jer troše i do 10 puta manje struje od običnih. Ministarstvo preporučuje i da se isključe računari, kada se ne koriste, punjači baterija iz utičnica ali i dekorativna rasveta u kućama.

Preporuke postoje i za zagrevanje prostorija u kojima se spava i boravi. U sobama u kojima se sedi da bude od 20 do 21, a gde se spava 19 stepeni Celzijusa. U prostorijama u kojima niko ne boravi tokom dana, treba održavati temperaturu na 16 stepeni.

Kada je reč o lokalnim samoupravama, organima državne uprave, državnim preduzećima, javnim ustanovama i privredi, predlog preporuka su racionalnija upotreba javne rasvete, ograničenje rada dekorativne rasvete na javnim objektima, korišćenje LED rasvete, zamena stolarije i generalno unapređenje energetske efikasnosti. Uz to, savetuje se postavljanje solarnih panela, prelazak sa grejanja na struju na drugi vid i korišćenje toplotnih pumpi. To bi trebalo da omogući smanjenje potrošnje energije za 15 odsto, u odnosu na isti period prošle godine.

- To je zasada na nivou preporuke, ali su poslate i na vladi i bilo bi dobro da ih usvoji kao odluku - kazala je Zorana Mihajlović, ministarka energetike.

- EPS je dobio zahtev da razmotri na koji način će finansijski stimulisati domaćinstva koja manje troše struju. Verujem da će brzo sa odgovorom izaći u javnost.

Da nisu planirane nikakve restrikcije i isključenja, ponovio je i u subotu predsednik Vučić. Uz to, najavio je i da će domaćinstva koja budu štedela struju dobiti velike popuste. Predlog resornog ministarstva za smanjenje potrošnje električne i toplotne energije trebalo bi da počne da se primenjuju od 1. septembra do 31. marta.

- Nije strašno da isključimo svetlo u drugoj prostoriji u kojoj ne boravimo i nije strašno da malo smanjimo svetiljke u ovoj krizi - istakla je Mihajlovićeva. - Država nema razloga da daje tolike stotine i stotine miliona evra za uvoz recimo električne energije ili za uvoz uglja. Srbija se nalazi u teškoj energetskoj krizi koja je uzrokovana pre svega ratom u Ukrajini i energetskom krizom u Evropi.

SKUPLJA STRUJA ZA PRIVREDU

Vlada Srbije juče je donela zaključak o ceni električne energije kojim preporučuje EPS da kupcima na komercijalnom tržištu, odnosno privredi, od 1. septembra do kraja ove godine struju prodaje po ceni od 95 evra po megavat-satu (MWh) bez PDV. Dosadašnja cena električne energije za privredu je bila 75 evra po MWh.

- Vlada je preporučila JP EPS, snabdevaču koji obavlja rezervno snabdevanje električnom energijom krajnjih kupaca koji nemaju pravo na garantovano snabdevanje, da rezervno snabdevanje nakon 1. septembra 2022. godine obavlja po ceni od 123,5 evra/MWh, bez PDV - saopšteno je iz Vlade. - Ovaj zaključak se primenjuje do 19. novembra tekuće godine.

