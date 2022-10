UBEDLJIV PORAZ U BERLINU: Košarkaši Partizana izgubili od Albe na startu Evrolige (VIDEO)

Košarkaši Partizana izgubili su večeras u Berlinu od Albe sa 84:100 (18:33, 25:28, 18:16, 23:23), u utakmici prvog kola Evrolige.

U prvoj utakmici ekipe Partizana u Evroligi posle osam godina, najefikasniji je bio Dante Egzum sa 22 poena uz četiri skoka. Danilo Andjušić postigao je 14 poena, a Kevin Panter 13 poena, uz pet skokova i tri asistencije.

U nemačkom timu Tamir Blat postigao je 16 poena, Luk Sikma 15 poena, uz sedam asistencija i šest skokova, a Gabrijele Proćida dodao je 12 poena.

Alba je povela sa 5:0, ali je Partizan zahvaljući Egzumu uhvatio priključak, sve do završnice, kada je nemački tim serijom 8:0 poveo sa 24:16. Košem Johanesa Timana, Alba je povela sa 12 razlike, 30:18, a u poslednjim trenucima deonice sa tri slobodna bacanja Tim Šnajder doneo je do tada maksimalnih 33:18.

Druga četvrtina počela je sa pet uzastopnih poena Proćide, za 20 razlike, a domaći su posle toga uvećavali prednost koja je iznosila 46:20.

Partizan je uzvratio serijom 9:0, predvodjen Andjušićem, ali je do poluvremena uspeo da smanji samo na 18 poena zaostatka, 43:61.

Crno-beli su dobro počeli treću četvrtinu, pogadjali su Andjušić, Panter, Zek Ledej i Egzum i prišli na 54:64. Posle toga stao je šut, pa je Alba ponovo povela, posle "trojke" Proćidea 73:56. Naneli je zatim vezao pet poena, ali je taj nalet "trojkom" zaustavio Jovel Zusman za 77:61 i tim rezultatom završena je deonica.

Partizan je u četvrtoj četvrtini prišao na 11 razlike, 70:81, ali su posle toga Blat i Timan bili precizni za tri poena i vratili veliku prednost Albi (90:74). Nemački tim je do kraja sačuvao prednost i pobedom počeo novu sezonu u Evroligi.

Alba je imala 31 asistenciju, u odnosu na 14 Partizanovih, a takodje je bila i mnogo bolja u skoku - 40:24.

U sledećem kolu Partizan će igrati 14. oktobra u Španiji protiv Vitorije, a Alba u Milanu.

4. ČETVRTINA

40. minut - Lesor je na liniji penala, polovičan je - 97:81.

38. minut - Naneli u kontri pogađa za dva, uz faul - 97:80.

37. minut - Sikma pogađa jedno od dva sa penala - 95:76. Ledej koristi kontru - 95:78. Smit pogađa nove poene - 97:78. Alba ima čak 30 asistencija do sada.

36. minut - Sikma je precizan - 92:74. Egzum smanjuje na 92:76. Sikma posle 13. ofanzivnog skoka Albe povećava na 94:76.

35. minut - Smanjuje Panter - 87:74. Nova trojka Blata, sedma Albe u drugom poluvremenu, ukupno 14 - 90:74.

34. minut - Tamir Blat pogađa svoju treću trojku - 84:70. Ledej smanjuje sa dva poena - 84:72. Timan ponovo ulazi u ritam, nova trojka - 87:72. Alba je postigla 13 trojki, a osam igrača nemačkog tima je pogodilo barem jednu trojku.

33. minut - Sikma sa linije slobodnih bacanja diže prednost Albe - 81:67. Egzum zakucava uz faul - 81:69. Precizan je sa penala - 81:70.

32. minut - Lesor zakucava za 77:64. Kumađe vraća zakucavanjem - 79:64. Prva trojka Pantera danas - 79:67.

31. minut - Papapetru se upisao u listu strelaca - 77:62.

3. ČETVRTINA

30. minut - Zusman pogađa novu trojku - 77:61. Anđušić je promašio dva bacanja.

29. minut - Anđušić smanjuje na 73:61. Lo povećava na 74:61.

28. minut - Proćida pogađa trojku - 73:56. Naneli vraća trojku - 73:59.

27. minut - Lo pogađa za tri - 70:54. Lesor smanjuje na 70:56.

26. minut - Lo je precizan za 67:54.

24. minut - Egzum je ponovo precizan - 64:54. Timan povećava na 65:54.

23. minut - Egzum zakucava - 64:52.

22. minut - Panter smanjuje sa linije slobodnih bacanja - 64:48. Ledej u kontri za 64:50. Brzi poeni za Partizan, što je najpotrebnije za crno-bele.

21. minut - Anđušić postiže prve poene u drugom poluvremenu - 61:45. Blat je precizan za tri - 64:45.

2. ČETVRTINA

20. minut - Blat pogađa za dva - 61:43.

19. minut - Egzum je siguran - 57:41. Šnajde pogađa dugu dvojku - 59:41. Ledej je smanjio na 59:43.

18. minut - Anđušić sa penala za 52:35, Sikma uzvraća - 54:35. Lesor zakucava za 54:37. Ledej smanjuje na 54:39. Olinde pogađa trojku - 57:39.

17. minut - Lesor zakucava - 48:31. Smit povećava na 50.31. Još jednom Panter - 50:33. Lo za 52:33.

16. minut - Anđušić trojkom smanjuje na 46:29. Serija Partizana 9:0. Kumađe iz ofanzivnog skoka pogađa - 48:29.

15. minut - Anđušić trojkom smanjuje na 46:23. Panter pod prekršajem pogađa prve poene - 46:26.

14. minut - Proćida zakucava - 44:20. Proćida u kontri ponovo pogađa - 46:20.

13. minut - Blat je neumoljiv - 40:20. Kumađe sa linije penala povećava prednost - 42:20.

12. minut - Proćida posle ofanzivnog skoka zakucava - 38:18. Alba je u seriji 22:2 u poslednjih šest minuta. Anđušić prekida seriju domaćina - 38:20.

11. minut - Proćida pogađa i šestu trojku za Albu - 36:18.

Alba je postigla 5 trojki u prvoj četvrtini, ali ima čak 12 asistencija.

1. ČETVRTINA

4. minut - Sikma pogađa drugu trojku - 11:7. Egzum smanjuje na 11:9. Još jednom Egzum, njegovih 9 poena - 11:11.

3. minut - Egzum pogađa prvu trojku za Partizan - 8:7.

2. minut - Koprivica zakucava, prvi poeni Partizana - 2:5. Sikma pogađa novu trojku za Albu - 8:2. Egzum smanjuje na 8:4.

1. minut - Kumađe za prvo vođstvo Albe - 2:0. Prva trojka za Albu, Olinde je siguran - 5:0.

Parni valjak se tako vratio u najelitnije klupsko takmičenje posle osam godina.

Pred polazak na put, trener Partizana, Željko Obradović je naglasio da u Beogradu ostaju od ranije povređeni Smailagić i Avramović, kao i Gregor Glas.

"Kreće Evroliga, igramo u Berlinu protiv tima koji je počeo nemačko prvenstvo, odigrali su dve veoma dobre utakmice, veoma zanimljive. Ono što je veoma tipično za tu ekipu je da imaju izvanredne automatizme u njihovoj igri, da igraju sa dosta izmena, sa dosta igrača, da je to tim koji već godinama igra zajedno. Upravo iz tog razloga imaju te automatizme o kojima pričam. U svakom trenutku znaju kako će da odreaguju odbrambeno i napadački. Imaju jednog izuzetnog igrača, u pitanju je Luk Sikma, on je praktično čovek koji dosta toga odlučuje na terenu, ali ne samo on, imaju zaista dobre igrače, možda ne toliko poznate širokoj košarkaškoj javnosti ali su zaista izvanredan tim", istakao je Obradović.

